| Политика | 12:28 | 13.10.2017 На 24 декабря в Днепропетровской области назначили выборы 12 октября вышло Постановление ЦВК «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 24 декабря 2017 года». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на сайт ЦВК. Начало избирательного процесса – 4 ноября. По информации ОПОРы, в Днепропетровской области выборы пройдут в Украинской, Саксаганской и Девладовской объединенных территориальных громадах.

