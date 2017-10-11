Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
18.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре»
18.10.2017
12:30		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги сбора средств благотворительным фондом «Kiddo» для Милы Ребриковой и Тимура Домалега»
18.10.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «Прогноз погоды на текущую неделю в Днепропетровской области: ждать ли второе «бабье лето»
18.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровской детской городской клинической больнице №3 нужна донорская кровь»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 16:10 | 17.10.2017
Оппозиционный Блок будет голосовать против античеловеческой медицинской реформы, как голосовал против образовательной и пенсионной, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул выступил с трибуны Рады с жёсткой критикой предложенной властью «реформы» здравоохранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Реформа здравоохранения призвана ускорить отход людей на тот свет. Да, у нас большие проблемы с медициной. Но предложенная реформа - очередной обман, чтобы люди платили за лечение еще больше. На самом деле, в ее основе - дальнейшее закрытие больниц, перекладывание на плечи пациентов финансирования здравоохранения и создания новых коррупционных схем», - сказал Вилкул.

Он отметил, что в результате реформы, предложенной властью, увеличится заболеваемость, инвалидность и смертность населения Украины.

«Чтобы защитить людей, нуждающихся в улучшении качество лечения, необходимо внести наши предложения по введению страховой медицины», - сказал Вилкул.

Оппозиционер также подчеркнул, что создается новая коррупционная схема.

«Хотят создать агентство, которое в ручном режиме будет делить 97 млрд. гривен, которые выделяют на медицину. Изъятие у регионов медицинской субвенции приведет к уменьшению финансирования медицинских учреждений с последующим их закрытием, приватизацией помещений и земельных участков», - подчеркнул он.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: политика, здоровье

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.10.2017 09:37 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
15.10.2017 11:22 Ищут хозяев: в Днепре патрульные нашли потерянную собаку (ФОТО)
13.10.2017 17:03 Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)
13.10.2017 13:38 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
Последние новости
17.10.2017
17:21		 Что мы знаем о детской GPS безопасности?
17.10.2017
17:05		 Двое детей установили национальный рекорд Украины в гиревом спорте (ВИДЕО)
17.10.2017
16:52		 Вилкул: Неприкосновенность должна быть снята и с депутатов, и с судей, и с президента
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика