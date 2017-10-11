Оппозиционный Блок будет голосовать против античеловеческой медицинской реформы, как голосовал против образовательной и пенсионной, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул выступил с трибуны Рады с жёсткой критикой предложенной властью «реформы» здравоохранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Реформа здравоохранения призвана ускорить отход людей на тот свет. Да, у нас большие проблемы с медициной. Но предложенная реформа - очередной обман, чтобы люди платили за лечение еще больше. На самом деле, в ее основе - дальнейшее закрытие больниц, перекладывание на плечи пациентов финансирования здравоохранения и создания новых коррупционных схем», - сказал Вилкул.

Он отметил, что в результате реформы, предложенной властью, увеличится заболеваемость, инвалидность и смертность населения Украины.

«Чтобы защитить людей, нуждающихся в улучшении качество лечения, необходимо внести наши предложения по введению страховой медицины», - сказал Вилкул.

Оппозиционер также подчеркнул, что создается новая коррупционная схема.

«Хотят создать агентство, которое в ручном режиме будет делить 97 млрд. гривен, которые выделяют на медицину. Изъятие у регионов медицинской субвенции приведет к уменьшению финансирования медицинских учреждений с последующим их закрытием, приватизацией помещений и земельных участков», - подчеркнул он.

