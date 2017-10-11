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| Политика | 12:29 | 18.10.2017
Из-за бюджета-2018 многие ПТУ могут закрыться, - Сергей Рыбалка

Днепропетровская область больше других регионов пострадает от перекладывания финансирования профтехучилищ, колледжей и техникумов на местные бюджеты, как это предусмотрено в проекте Государственного бюджета на 2018 год. Такое мнение в блоге на «Обозревателе» высказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка.

По его словам, от инициативы переложить финансирование с государственного на местный бюджет пострадает 47 колледжей и техникумов региона.

«Это в два с половиной раза больше заведений, чем в любой другой области. Это в основном металлургические, горные, коксохимические, транспортные, аграрные или политехнические учреждения. Большинство из них могут закрыться», - считает политик.

По его мнению, это приведет к существенному дефициту производственных кадров.

«Спросите у руководителя любого крупного успешного промышленного предприятия – в последние годы качественные профессиональные кадры уже на вес золота, и заводы вынуждены тратить собственные средства на их подготовку», - подчеркнул С. Рыбалка.

Он отметил, что местные бюджеты не смогут справиться с такой нагрузкой. А в перечне их первоочередных потребностей скорее будет финансирование дороги или новой канализации, чем техникума.

По мнению депутата, вряд ли сельский или городской совет в состоянии просчитать потребность в профессиональных рабочих кадрах в перспективе даже трех-пяти лет при отсутствии видения стратегии развития региона или отрасли в целом для Украины. И особенно в перспективе развития мировой экономики.

«Где будут созданы новые рабочие места? Какой специальности специалистов потребуют новые предприятия? Все это вопрос более профессионального планирования национального и регионального уровня», - отметил С. Рыбалка.

Кроме того, по его словам, профессиональное учебное заведение не обязательно готовит молодежь исключительно из одного села или города.

«Очевидно, что в большинстве случаев в этих колледжах и техникумах учатся молодые люди со всей области, и часто – из соседних областей. Поэтому логично было бы передать эти заведения на уровень областного управления. Но это решение должно быть системным и продуманным с учетом общенациональных приоритетов развития», - отметил С.Рыбалка.

По мнению народного депутата, перекладывание финансирования ПТУ на уровень местных бюджетов – «продолжение губительного курса на деиндустриализацию Украины».

«Ведь отказ от поддержки рабочих профессий сегодня – это еще и фактически открытие нашего рынка для более квалифицированных иностранных специалистов. А значит, о создании рабочих мест и повышении благосостояния украинцев нечего и мечтать. Стоит ли напоминать, что все азиатские тигры готовили свои исторические «скачки» в промышленности и инновационных технологиях именно инвестируя в профессиональное техническое образование граждан», - добавил он.
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