Из-за бюджета-2018 многие ПТУ могут закрыться, - Сергей Рыбалка Днепропетровская область больше других регионов пострадает от перекладывания финансирования профтехучилищ, колледжей и техникумов на местные бюджеты, как это предусмотрено в проекте Государственного бюджета на 2018 год. Такое мнение в блоге на «Обозревателе» высказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка. По его словам, от инициативы переложить финансирование с государственного на местный бюджет пострадает 47 колледжей и техникумов региона. «Это в два с половиной раза больше заведений, чем в любой другой области. Это в основном металлургические, горные, коксохимические, транспортные, аграрные или политехнические учреждения. Большинство из них могут закрыться», - считает политик. По его мнению, это приведет к существенному дефициту производственных кадров. «Спросите у руководителя любого крупного успешного промышленного предприятия – в последние годы качественные профессиональные кадры уже на вес золота, и заводы вынуждены тратить собственные средства на их подготовку», - подчеркнул С. Рыбалка. Он отметил, что местные бюджеты не смогут справиться с такой нагрузкой. А в перечне их первоочередных потребностей скорее будет финансирование дороги или новой канализации, чем техникума. По мнению депутата, вряд ли сельский или городской совет в состоянии просчитать потребность в профессиональных рабочих кадрах в перспективе даже трех-пяти лет при отсутствии видения стратегии развития региона или отрасли в целом для Украины. И особенно в перспективе развития мировой экономики. «Где будут созданы новые рабочие места? Какой специальности специалистов потребуют новые предприятия? Все это вопрос более профессионального планирования национального и регионального уровня», - отметил С. Рыбалка. Кроме того, по его словам, профессиональное учебное заведение не обязательно готовит молодежь исключительно из одного села или города. «Очевидно, что в большинстве случаев в этих колледжах и техникумах учатся молодые люди со всей области, и часто – из соседних областей. Поэтому логично было бы передать эти заведения на уровень областного управления. Но это решение должно быть системным и продуманным с учетом общенациональных приоритетов развития», - отметил С.Рыбалка. По мнению народного депутата, перекладывание финансирования ПТУ на уровень местных бюджетов – «продолжение губительного курса на деиндустриализацию Украины». «Ведь отказ от поддержки рабочих профессий сегодня – это еще и фактически открытие нашего рынка для более квалифицированных иностранных специалистов. А значит, о создании рабочих мест и повышении благосостояния украинцев нечего и мечтать. Стоит ли напоминать, что все азиатские тигры готовили свои исторические «скачки» в промышленности и инновационных технологиях именно инвестируя в профессиональное техническое образование граждан», - добавил он.

