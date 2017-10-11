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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 14:12 | 18.10.2017
Мы будем голосовать за пропорциональную избирательную модель с открытыми списками, - Вилкул

Выступая с трибуны Верховной Рады о необходимости принятия закона о пропорциональной системе с открытыми списками, сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал, что представители партии будут голосовать за пропорциональную избирательную модель с открытыми списками.

Об этом ИА «МОТС-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Мы - за эту систему. Эта система наиболее защищена от фальсификаций и в ней учитывается каждый голос избирателей. Она наиболее честная», - сказал он.

Он подчеркнул, что при такой системе выборов власти будет значительно труднее проводить манипуляции на следующих выборах.

«Но в парламенте сейчас 5 законопроектов на эту тему от разных фракций и партий, в том числе и от нас, - с разными моделями этой пропорциональной системы с открытыми списками. Очевидно, что каждый будет голосовать за свой вариант. Поэтому я предлагаю всем, кто называет себя оппозицией в этом парламенте, подготовить компромиссный вариант.

Мы готовы быть максимально конструктивными. Давайте завтра проголосуем и реально наберем голоса! Завтра будет важный день. От нас зависит будущая лучшая, чем есть сейчас, политическая модель Украины», - сказал Вилкул.
 
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Теги: Украина, выборы, Днепропетровщина

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