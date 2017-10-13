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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 15:59 | 22.10.2017
Заявление фракции Объединение Самопомощь в Днепровском городском совете

Заявление фракции Объединение Самопомощь в Днепровской городском совете.

Об этом сообщает Фейсбук политической силы.

«Уважаемые жители Днепра!

Только неделя прошла с момента окончания сбора 6000 подписей за отзыв депутатских мандатов Вячеслава Мишалова и Артема Хмельникова, как есть уже первые результаты.
На сайте городского совета появился проект решения о прекращении полномочий секретаря Днепровской городского совета Мишалова В.Д.

Мы убеждены, именно давление общества на секретаря городского совета Вячеслава Мишалова заставил его заявить о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом он должен рассказать на пресс-конференции в понедельник 23 октября. Следующим в отставку должен уйти глава бюджетной комиссии Артем Хмельников.

Позиция городской организации и членов фракции «Объединение Самопомощь» является неизменной и последовательной. Политики, которые замешаны в коррупционных скандалах, должны уйти со своих должностей.

Только так городской совет сможет вернуть доверие горожан.

Только так городской совет, сможет продемонстрировать обществу способность к самоочищению.

Именно так жители города демонстрирует урок для сегодняшних и будущих политиков и депутатов, чтобы они научились выполнять свои предвыборные обещания и работали не на собственное обогащение, а на развитие города!

В единстве - сила!», - сообщает пресс-служба партии. 
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