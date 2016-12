| Общество | 15:06 | 27.12.2016 Днепропетровская ТПП содействует повышению ресурсоэффективности предприятий региона для снижения затрат на энергоресурсы и достижения более высокого уровня конкурентоспособности Проект Немецкого общества международного сотрудничества Программа содействия зеленой модернизации экономики Украины GIZ в сотрудничестве с Днепропетровской ТПП нацелен на развитие рынка местных «зеленых» услуг (сервисы в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, построения систем экологической безопасности и энергоменеджмента, переработки отходов, внедрения экологических и энергосберегающих технологий/инсталяций оборудования и т.д.), развитие компетенций профильных специалистов предприятий Днепропетровской области, развитие диалога между участниками этого рынка, включая государство. Об этом вице-президент Днепропетровской ТПП Сергей Кучерявенко заявил в рамках экспертного опроса ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Региональная торгово-промышленная палата Днепропетровской области при поддержке GIZ/Правительства Германии обучила десятки экспертов и сотни профильных специалистов предприятий региона по вопросам построения систем управления энергоресурсами на предприятиях ISO 50001, аспектам экологического законодательства, управления отходами, апроксимации украинского экологического законодательства с требованиями ЕС, методологии ресурсоэффективного и более чистого производства UNIDO/методологии проведения энергоаудитов и написания проектов под привлечение финансирования от международных финансовых организаций и доноров, работающих в Украине», - сообщил он. По словам Сергея Кучерявенко, руководители и специалисты предприятий видят необходимость «зеленой» модернизации своих предприятий, но отсутствие средств, нелогичные и нерасполагающие к системным изменениям законы и подзаконные акты, политика регулятора энергорынка, нестабильная финансовая ситуация в стране приводят к тому, что инвестиций на системную модернизацию, а не латание дыр, идет критически мало. «Ситуация в коммунальном секторе еще усложняется тем, что в большинстве своем руководители данных предприятий панически бояться уменьшения объемов финансирования своих предприятий в любом виде, урезания бюджетов на ремонты, коммунальные платежи, обслуживание инфраструктуры и оборудования. Их можно понять, многие предприятия находятся в критическом состоянии и у людей нет стимула работать на «эфимерный» результат, они выживают. Программы поддержки энергоэффективности частных домохозяйств прекрасно показали себя в Украине, все работает как часы, люди, не смотря на финансовые риски, при поддержке госпрограмм, берут кредиты, утепляются, меняют котлы, окна, получают конкретную экономию – результат. Здесь есть хозяин, инвестицию нужно окупить, рост тарифов не дает времени на раздумья.

Тоже самое мы сегодня, как хозяева, должны делать в коммунальном и приватном секторе. Здесь уже совершенно другой уровень инвестиций, сложность проектов, окупаемость, возникают сложности с финансированием, процедурные моменты, конфликты интересов, масса рисков.Но хозяин, то ли государство, то ли орган местного самоуправления, директор, бизнесмен должны знать о лучшем опыте решения проблем на подобных своему предприятиях, просчитывать свои затраты на модернизацию на несколько лет вперед и действовать системно. Собственно, как составляющие в цепочке таких системных действий Днепропетровского областного совета и более сотни коммунальных предприятий области возникли курсы «Энергосберегающие технологии в коммунальном секторе» с акцентом на медицинские и учебные, включая дошкольные и специализированные учреждения, которые организовал областной совет при поддержке Днепропетровской ТПП 15-16 декабря для более 120 руководителей, инженеров и энергетиков таких учреждений», - от метил он. Вице-президент Днепропетровской ТПП добавил, что благодаря позитивнім отзывам от слушателей по итогам данной учебы и Днепропетровский областной совет, Днепропетровское инвестиционное агентство планирует совместно с Днепропетровской ТПП уже в январе 2017 года организовать очередной семинар с акцентом на вопросы написания проектов под привлечение длинного дешевого и грантового финансирования от международных финансовых организаций, доноров и программ технической помощи для коммунальных учреждений области. Также он отметил, что для Днепропетровской ТПП организация такой учебы это не просто повышение уровня квалификации специалистов предприятий. Это и важный момент продвижения зеленых услуг десятков компаний Днепропетровской области, специалистов которых, энергоаудиторов, энергоменеджеров, экологов, мы обучили при технической и финансовой поддержке Германии. «Чем больше будет квалифицированных специалистов, конкуренция в этой отрасли, чем эффективнее диалог власти и профильного бизнеса, знания и опыт, ресурс которого будут в полной мере прозрачно и понятно использоваться, тем выше поднимется качество и оптимизируется цена на предоставление данных услуг. Рынок начнет динамичнее расти, предприятия смогут делать больше качественных проектов, это привлечет внимание инвесторов, доноров, что даст импульс развитию экономики вообще. Вы ведь знаете, что Украина не может освоить несколько миллиардов долларов технической помощи, потому что нет встречных качественных проектов, нет доверия», - отметил он. Сергей Кучерявенко подчеркнул, что задача ТПП заключается в сотрудничестве с органами власти, зарубежными партнерами, шаг за шагом создавать для украинского бизнеса инфраструктуру поддержки изменений бизнес-среды, эволюции взаимоотношений с государством, чтобы гражданин, бизнесмен, был уверен в завтрашнем дне, думал о здоровом будущем своих детей, видел конкретные лучшие практики ведения социально ответственной хозяйственной деятельности и ориентиры для своего устойчивого длительного динамичного развития. Таким путем меняется наша ментальность. «Днепропетровская торгово-промышленная палата системно ведет работу в сфере повышения ресурсоэффективностипредприятий, обучая сотни руководителей, инженеров, финансовые и экологические службы предприятий и организаций области, как снизить затраты на энергоресурсы в структуре себестоимости продукции, достигнуть более высокого уровня конкурентоспособности и бережно относится к окружающей среде. Под эти цели, для того чтобы удешевить расходы предприятий области мы ищем дополнительные возможности софинансирования таких проектов со стороны международных организаций, доноров, используем всевозможные проекты технической помощи», рассказал вице-президент Днепропетровской торгово-промышленной палаты Сергей Кучерявенко. Справка. В 2014 году региональная Днепропетровская торгово-промышленная палата стала ключевым партнером Программы содействия зеленой модернизации украинской экономики, которую реализует в регионе Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) по поручению Федерального правительства Германии. ДТПП выступила инициатором проекта «Зеленая палата. Инициатива устойчивого развития», который призван создать дополнительные предпосылки для более активной «зеленой» модернизации предприятий и содействовать формированию рынка «зеленых» услуг в Днепропетровской области. В рамках проекта при Днепропетровской ТПП создан Комитет провайдеров зеленых услуг, членами которого стали ведущие эксперты: энергоаудиторы, экологи – специалисты по управлению отходами, представители сертификационных органов, работающих в области построения систем экологической безопасности и энергоменеджмента, инженерные компании, работающие в сфере инсталяции энергоэффективного оборудования, специалисты в области информационных технологий, ученые региона. Комитет взял на себя стратегические обязательства со своей стороны оказать максимальное содействие введению зеленой идеологии в жизнь во имя чистого и здорового устойчивого развития Днепропетровщины.

Немецкие партнеры провели поэтапную учебу - повышение уровня квалификации около 20-ти экспертов – членов комитета провайдеров зеленых услуг Днепропетровской ТПП в сфере проведения энергоаудитов и построения систем энергоменеджмента на предприятиях, вопросов управления отходами и экологической безопасности, согласно методикам UNIDO и лидерским стандартам ISO 50001, 14001 и другим. С июня 2016 года Днепропетровской торгово-промышленной палатой создан Центр ресурсоэффективности и экологии, функционально обеспечивающий консультационную и информационную поддержку бизнеса, а также логистику взаимодействия предприятий с узкопрофильными высококвалифицированными экспертами – членами Комитета провайдеров зеленых услуг при Днепропетровской ТПП, профильными государственными учреждениями и финансовыми организациями, кредитующим проекты повышения энергоэффективности в приватном и коммунальном секторах, международными донорами. С ноября 2016 года в распоряжение региональной ТПП немецкой стороной передан комплект современнейшего мобильного оборудования для проведения энергоаудитовпромышленных и инфраструктурных объектов, зданий и сооружений. Любое заинтересованное предприятие, органы местного самоуправления, физические лица могут воспользоваться услугами данной лаборатории и экспертов-энергоаудиторов на доступных условиях.

