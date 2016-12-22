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| Общество | 15:56 | 27.12.2016
Украина должна жить за счет собственного производства, а не кредитов МВФ и подачек из-за границы, - Виктор Галасюк

Во вторник, 27 декабря, современный мини-завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ с рабочим визитом посетил народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Очень приятно сегодня находится на самом современном заводе Украины, и видеть, как внедряются в жизнь те законы, которые сегодня отстаиваются в парламенте. В прошлом году, которым в 3 раза была повышена пошлина на вывоз металлолома. Сегодня предприятие ИНТЕРПАЙП Сталь обеспечено ломом, работает в нормальном режиме и с уверенностью смотрит в будущее», - отметил нардеп.

Виктор Галасюк подчеркнул, что современные высокотехнологичные предприятия Украины, такие как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ сегодня могут быть конкурентоспособны на внешних рынках Европы, но одновременно с этим остро нуждаются в соответствующей поддержке государства, в частности – на уровне оформленной законодательной базы.

«Неделю назад в составе так называемого бюджетного пакета нам удалось «заморозить» земельный налог, в том числе – для промышленных предприятий. Следующий важный шаг, который направлен на содействие развитию отечественной промышленности – это принятый неделю назад закон «Про экспортно-кредитное агентство», который позволит украинским машиностроителям, вагоностроителям и авиастроителям потреблять продукцию отечественных металлургических предприятий, таких как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ и поставлять продукцию за границу и быть конкурентоспособными за границей», - подчеркивает Виктор Галасюк.

Вместе с тем, говорит нардеп, не менее важным является увеличение доли внутреннего потребления металлургической продукции. Этому может способствовать развитие собственной инфрастурктуры, а также установление справедливой дифференцированной тарифной политики в отношении крупных металлопроизводителей.

«Безусловно, должен развиваться внутренний рынок металлопотребления, для того, чтобы именно отечественная сталь использовалась в инфраструктурных проектах внутри страны, а не только в экспорте за ее пределы. Мы также будем бороться за справедливое тарифное ценообразование, потому что такие крупные производители как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ не могут платить по одному тарифу с малыми производителями. Это позволит увеличить количество рабочих мест, объемов производства, поступлений валюты в страну. Это позволит Украине жить не за счет кредитов МВФ и подачек из-за границы, а за счет собственного производства, такого как мы видим в Днепре на предприятии ИНЕТРПАЙП СТАЛЬ», - сказал Виктор Галасюк.

Справка. ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ — современный мини-завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека с общим объемом инвестиций $700 млн. Мощность завода — 1,32 млн. тонн круглой стальной заготовки в год. 
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