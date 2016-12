| Общество | 13:55 | 28.12.2016 Днепрян приглашают принять участие в конкурсе «Зимняя сказка на природе» Руководитель «ЭкоМир - Живи ЗдорОво!» Наталия Горбенко сообщила, что заявки на участие в фотовидеоконкурсе «Зимняя сказка на природе» можно подавать до 31 января. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этапа прием работ. Второй этап голосование до 31 января. По результатам голосования победители будут награждены призами, дипломами, кроме того, стоится выставка лучших работ. Победители будут определены в следующих номинациях: «Забота о природе», «Активный отдых и спорт», «Зимнее творчество», «Лучшее видеопоздравление» Главная цель конкурса показать гармонию человека с природой. Работы принимаются на нашем сайте ecomir.org.ua, по электронной почте info@ecomir.org.ua. Обязательна регистрация на сайте. Желательно давать работам название», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

