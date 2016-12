| Общество | 17:25 | 28.12.2016 В Украине появится новая система контроля качества продуктов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нынешняя система контроля по качеству продуктов несовершенна, поэтому важно разработать новую систему, чтоб добиться качества и безопасности пищевых продуктов, передает «Укринформ». Он отметил, что создание нового контроля качества за пищевыми продуктами является стратегическим приоритетом правительства. «Это комплекс мероприятий, которому все развитые страны придают очень большое значение. У нас, к большому сожалению, сегодня пока что эта система является не развитой. Очень важно нам добиться качества и безопасности пищевых продуктов. Если только задуматься, мы понимаем, что эта система является в Украине недостаточной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, - это наш стратегический приоритет», - сообщил Гройсман. По словам Гройсмана, достичь безопасности пищевых продуктов можно благодаря реализации комплекса мер, применяемых в развитых странах мира. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

