Возле Днепропетровской облгосадминистрации выступит «Скрябин»

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31 января 2017 года в Днепре состоится концерт группы «Скрябин». Бесплатный концерт состоится на площади перед Днепропетровской облгосадминистрацией.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
«Новый год ДнепрОГА начинает настоящим сюрпризом для жителей области. В админздании уже выступали известные блогеры, писатели и поэты. На этот раз пригласили легендарную группу «Скрябин». Концерт традиционно планировали в большом зале облгосадминистрации. Но новость о выступлении группы вызвала настоящий ажиотаж - всего за три дня получили почти две тысячи заявок от желающих послушать любимые хиты. Поэтому решили перенести концерт на площадь перед ДнепрОГА. На бесплатный концерт ждем всех желающих», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
На концерте группа «Скрябин» будет петь любимые хиты. К ней присоединятся группы из Днепропетровской области и Николаева - «VIDVERTO», «4,5+» и «SilverTown». Выступление артисты посвятят лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине в 2015 году.
Перед началом концерта в холле ДнепрОГА гости смогут посмотреть фотовыставку, посвященную Кузьме Скрябину. Будет и книжная выставка с его литературными произведениями.
Начало концерта в 19:00.