Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
11.01.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепропетровской области стартовала регистрация на пробное ВНО-2017»
11.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «О работе коммунальных служб в сложных погодных условиях. Какие мероприятия проводятся в Днепре по контролю за своевременной уборкой крыш от сосулек»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:04 | 10.01.2017
Возле Днепропетровской облгосадминистрации выступит «Скрябин»

31 января 2017 года в Днепре состоится концерт группы «Скрябин». Бесплатный концерт состоится на площади перед Днепропетровской облгосадминистрацией.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Новый год ДнепрОГА начинает настоящим сюрпризом для жителей области. В админздании уже выступали известные блогеры, писатели и поэты. На этот раз пригласили легендарную группу «Скрябин». Концерт традиционно планировали в большом зале облгосадминистрации. Но новость о выступлении группы вызвала настоящий ажиотаж - всего за три дня получили почти две тысячи заявок от желающих послушать любимые хиты. Поэтому решили перенести концерт на площадь перед ДнепрОГА. На бесплатный концерт ждем всех желающих», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

На концерте группа «Скрябин» будет петь любимые хиты. К ней присоединятся группы из Днепропетровской области и Николаева - «VIDVERTO», «4,5+» и «SilverTown». Выступление артисты посвятят лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине в 2015 году.

Перед началом концерта в холле ДнепрОГА гости смогут посмотреть фотовыставку, посвященную Кузьме Скрябину. Будет и книжная выставка с его литературными произведениями.

Начало концерта в 19:00.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
10.01.2017 16:55 Медики объяснили, чем опасна одежда из секонд-хэнда
10.01.2017 16:24 В Днепропетровской области драка в электричке закончилась смертью пассажира
10.01.2017 10:23 В Колумбии обрушился подвесной мост: есть погибшие
05.01.2017 09:29 В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав
04.01.2017 16:46 В Днепре на перекрестке ул. Паторжинского и Писаржевского Porsche Cayenne сбил пешехода
Последние новости
10.01.2017
18:37		 Жительница Днепра «заминировала» областную психиатрическую больницу
10.01.2017
18:04		 Возле Днепропетровской облгосадминистрации выступит «Скрябин»
10.01.2017
17:51		 В Днепре экскаватор задавил пешехода
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика