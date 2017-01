| Общество | 14:47 | 12.01.2017 Завтра в Украине гололедица и сильный ветер В пятницу, 13 января, на дорогах Украины ожидается гололедица. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины. Ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем (кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей) ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки. Спасатели призывают граждан к максимальной осторожности во время пребывания на улице.

