Завтра в Украине гололедица и сильный ветер

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В пятницу, 13 января, на дорогах Украины ожидается гололедица.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
Ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем (кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей) ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки.
Спасатели призывают граждан к максимальной осторожности во время пребывания на улице.