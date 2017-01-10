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| Общество | 16:18 | 13.01.2017
Возле облгосадминистрации несколько сот человек протестовали против действий городской власти Днепра (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В пятницу, 13 января, перед зданием Днепропетровской облагосадминистрации прошел митинг, в котором приняли участие несколько сот человек. Люди протестовали против действий городской власти, в частности – демонтажей рекламных структур, МАФов и других объектов малого и среднего бизнеса.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Митингующих пришли поддержать депутаты городского совета Днепра.

«Сегодня к власти в городе пришел рейдер и методы работы и решения вопросов – рейдерские. Три года назад мы протестовали против появления так называемых «титушек», а сегодня в город продолжается их подвоз. На базе отдыха и бывщем комбайновом заводе наши люди заблокировали несколько групп «титушек», которые приехали из Белой Церкви, Запорожья. Наша жизнь строится на том, есть ли в стране закон или нет. Если дела строятся на основе рейдерства, то я уверен, что это не то, что мы хотели 3 года назад. Мы обращались правоохранительные органы, НАБУ, но не видим конкретных действиях. Мы говорим о фиктивных конкурсах, в которых победу одерали предприятия, предлагавшие услуги в несколько раз дороже. И так во всем», - отметил депутат горсовета Загид Краснов.

Митингующие потребовали встречи с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко и донесения информации о ситуации в Днепре Президенту Украины.

«Если мэр города не прислушается к людям, то вскоре перед облгосадминистрацией соберется несколько десятков тысяч человек. Мы обратились к губернатору, чтобы он решил этот вопрос и вразумил мэра. Также мы обратились к правоохранительным органам, но пока мы не видим реакции», - сказал депутат городского совета Днепра Сергей Суханов.

К митингующим вышел первый заместитель председателя облгосадминистрации Олег Кужман, который вместе с инициативной группой принял участие в совместном совещании с губернатором Днепропетровщины Валентином Резниченко.

«Мы знаем о существующей проблеме. Безусловно это проблема местного самоуправления. Предложение Валентина Резниченко, как гаранта президентской власти в регионе – выработать правила игры для размещения малых архитектурных форм и рекламных конструкций. Это решение будет рекомендовано для исполнения городскому совету и городскому голове Днепра. Правила должны быть едины для всех и если каждый начнет переписывать законы, то это значит, что мы не живем в правовом государстве. В целом ни губернатор, ни Днепропетровская облгосадминистрация, не имеют права вмешиваться в работу городского совета. Сегодня есть ряд фактов, которые предоставлены правоохранительным органам и будут донесены до президента», - прокомментировал ситуацию Олег Кужман.

Фото: Артем Лысенко
 
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