В центре Днепра снесли рынок (ФОТО)

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Утром 17 января в центре Днепра был демонтирован рынок «Торжок», расположенный на пересечении ул. Пастера и пр. Яворницкого.
Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
«С сегодняшнего дня в городе вводится принцип коллективной ответственности. Если хозяева двух МАФов позволяют ночью втискивать между ними ещё один, то сносятся все три. И не надо причитать, что у «нас все в порядке с документами, а этот случайно сам появился». Мы считаем, что вы в доле и будете страдать заодно», - написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.
Фото: Юрий Чабаненко