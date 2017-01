| Общество | 14:46 | 17.01.2017 В центре Днепра снесли рынок (ФОТО) Утром 17 января в центре Днепра был демонтирован рынок «Торжок», расположенный на пересечении ул. Пастера и пр. Яворницкого. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. «С сегодняшнего дня в городе вводится принцип коллективной ответственности. Если хозяева двух МАФов позволяют ночью втискивать между ними ещё один, то сносятся все три. И не надо причитать, что у «нас все в порядке с документами, а этот случайно сам появился». Мы считаем, что вы в доле и будете страдать заодно», - написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Юрий Чабаненко

