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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:47 | 17.01.2017
Поезд «Харьков-Новоалексеевка» будет делать дополнительную остановку

С 1 февраля до 25 марта 2017 года пассажирский поезд № 81/82 сообщением «Харьков – Новоалексеевка» будет делать двухминутную остановку на станции «Акимовка» Запорожской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.

Указанный поезд отправляется со станции «Харьков-Пассажирский» в 23:25, в Якимовке - в 06:35, в Новоалексеевку прибывает в 07:20.

В обратном направлении отправляется в 21:44, в Якимовку - в 22:44, возвращается в Харьков в 05:53.

Кроме Якимовки, на пути следования этот поезд также останавливается в таких населенных пунктах, как Лихачев, Лозовая, Павлоград, Запорожье и Мелитополь.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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