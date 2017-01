| Общество | 16:47 | 17.01.2017 Поезд «Харьков-Новоалексеевка» будет делать дополнительную остановку С 1 февраля до 25 марта 2017 года пассажирский поезд № 81/82 сообщением «Харьков – Новоалексеевка» будет делать двухминутную остановку на станции «Акимовка» Запорожской области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД. Указанный поезд отправляется со станции «Харьков-Пассажирский» в 23:25, в Якимовке - в 06:35, в Новоалексеевку прибывает в 07:20. В обратном направлении отправляется в 21:44, в Якимовку - в 22:44, возвращается в Харьков в 05:53. Кроме Якимовки, на пути следования этот поезд также останавливается в таких населенных пунктах, как Лихачев, Лозовая, Павлоград, Запорожье и Мелитополь.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7