| Общество | 09:19 | 19.01.2017 Психологи рассказали, как успешно сдать экзамен Американские ученые рассказали, что студентам гораздо лучше готовится к экзаменам и сдавать их, если не просто читать учебники или лекции, а рассказывать прочитанное соседу по комнате в общежитии или родителям дома, передают «Подробности». По словам специалистов, даже через неделю после экзамена память у студентов, занимавшихся подобным образом, все равно оставалась отличной. Мелани Секерис из Бейлоровского университета и ее коллеги пришли к такому выводу, наблюдая за успехами группы добровольцев - студентов, которых ученые просили просмотреть серию коротких клипов, вырезанных из известных фильмов.

У каждого участника эксперимента был собственный набор роликов, что исключало возможность «списывания». Через полтора часа исследователи проводили «экзамен», спрашивая, какие фильмы посмотрели молодые люди и какие жесты актеров, детали сюжета, интерьера и прочие элементы они успели запомнить.

Часть студентов сдавала экзамен сразу, без подготовки, а другие добровольцы сначала тренировались, рассказывая друг другу, что им удалось запомнить. По словам ученых, вторая группа лучше справилась с заданием. Кроме того, преимущество не исчезло и через несколько часов после экзамена и сохранялось на протяжении как минимум недели, что указывает на долговременный характер подобной памяти. Также более сильный положительный эффект возникал в том случае, когда ученые показывали короткие фрагменты из видеороликов непосредственно перед экзаменом. В таких случаях студенты неожиданно для себя вспоминали множество мелких деталей. «Когда у нас появляется зацепка, память словно возвращается к нам. Похоже, мы не навсегда забываем детали того, что пережили. Это открытие говорит о том, что человеческая память не столь плоха, как мы думаем», - считают психологи.

