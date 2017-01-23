Сегодня в Украине отмечается День студента

В среду, 25 января, в день памяти мученицы Татьяны, в Украине свой «профессиональный» праздник отмечают представители студенчества.

12 января 1755-го императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и 12 (25 по новому стилю) января стало официальным университетским днем.

В 1960-1970 годах Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия всегда весело отмечала. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал: устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

В Украине празднуют два Дня студента - первый имеет ту же дату, что и Международный (17 ноября), второй (25 января) - «Татьянин день», день великомученицы Татианы, святой покровительницы всех студентов. Как правило, один День студента празднуется в канун сессии, а другой - по ее окончании.

