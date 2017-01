| Общество | 14:32 | 31.01.2017 В Днепре заявили о создании «Руху опору Дніпропетровщини» Координатор по Днепропетровской области общественной организации «Державницька ініціатива Яроша» Ростислав Винар заявил, что главной целью создание «Руху опору Дніпропетровщини» является борьба с сепаратизмом, а также помощь фронту. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В условиях, когда в Днепропетровской области сепаратизм поднимает голову, мы считаем, что все, кто борется на внешних и внутренних фронтах, должны объединиться. С этой целью мы провозглашаем создание «Руху опору Дніпропетровщини» и предлагаем всем организациям, которые к нам присоединяться, подписать меморандум. Согласно меморандуму, борьба с сепаратизмом и всеми его проявлениями станет главной целью нашей работы. Все организации, которые подпишут меморандум, должны отбросить собственные амбиции и выступить единым фронтом против врагов Украины. В то же время эти организации будут работать автономно, продолжая свою собственную деятельность. Если будет объявлена мобилизация, члены организаций-подписантов должны будут собраться в полном составе, чтобы противостоять агрессору», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7