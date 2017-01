| Общество | 14:45 | 31.01.2017 Сепаратизм в Днепре поднимает голову, но мы будем этому противостоять, - активисты Сегодня, 31 января, на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» было объявлено о создании «Руху опору Дніпропетровщини», в который вошли представители ДОО «Державницька ініціатива Яроша», ДОО «Цивільний корпус «Азов», ОО «ВПК «Айдар» и Днепровский союз ветеранов. «В 2014 году Днепропетровская область стала форпостом, показав, как мы можем противостоять сепаратизму. Сейчас сотрудничество между общественными организациями мы переводим в официальную плоскость. Для этого подписываем меморандум о создании «Руху опору Дніпропетровщини», - заявил глава ДОО «Цивільний корпус Азов» Родион Кудряшов Глава правления ОО «ВПК «Айдар» Александр Мотрюк отметил, что «Айдар»

будет проводить работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов АТО, а также помощи людям там, где не справляются власти. Глава Днепровского союза ветеранов АТО Артем Хранюк отметил, что главная цель объединения – борьба с проявлениями сепаратизма в Днепре и области. «Сейчас нам приходится объединяться, потому что враг, который, казалось, был побежден, снова объявился. Речь идет о сепаратизме, борясь с которым на войне, мы проливали свою кровь. Очень обидно, что это происходит в Днепре. Мы намерены этому противостоять», - сказал он.

