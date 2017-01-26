| Общество | 15:51 | 31.01.2017 Семья Погребовых оказывала дорогостоящую помощь бойцам АТО, - Юрий Кисляк Участник АТО Юрий Кисляк рассказал о волонтерской и финансовой помощи бойцам со стороны Снежаны Погребовой. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Лично с Дмитрием Погребовым я никогда не сталкивался, а вот с его женой Снежаной знаком еще по событиям на Майдане. После того, как я перешел служить в 25-ю бригаду, Снежана Погребова неоднократно предлагала и оказывала дорогостоящую помощь военнослужащим АТО. Это были тепловизоры, каждый из которых стоит около 3 тыс. долларов, дорогостоящие запчасти для военных машин. Кроме того, она нас радовала вкусной едой. Снежана Погребова это настоящий патриот, она помогала бескорыстно, никогда не выставляла свою помощь на показ. И те обвинения, которые звучат в ее адрес, меня возмущают. Я знаю, что она помогала и «Днепр-1», «Азову», морпехам. В 2014-2015 году обойтись на фронте без волонтерской помощи было невозможно, условия были ужасными», - сказал он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

