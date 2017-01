| Общество | 20:09 | 31.01.2017 Анатолий Дудка был не просто великим Артистом, он был человеком большого сердца, - Вилкул

Народный депутат Украины Александр Вилкул выразил соболезнование родным и близким Народного Артиста Украины Анатолия Дудки. Вилкул отметил, что «Анатолий Дудка был не просто великим Артистом. Он был творческий, по-настоящему интеллигентный, преданный любимому делу человек с большим сердцем и моим близким товарищем». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Ушел из жизни великий Артист, гордость Днепропетровщины - Анатолий Свиридович Дудка. Это невосполнимая утрата для его родных и близких, коллег и ценителей его творчества. Анатолий Свиридович нуждался в очень сложной, дорогостоящей хирургической операции на сердце. Наш Фонд «Украинская перспектива» организовал необходимую операцию в Национальном Институте сердечнососудистой хирургии имени Амосова. Однако, несмотря на помощь медиков, сегодня днем Анатолий Дудка скончался. Днепропетровщина потеряла большого, по-настоящему народного артиста, а для меня он был близким другом, единомышленником. Нас объединяли активная гражданская позиция и общая работа для развития и процветания Днепропетровщины и ее жителей. Анатолий Свиридович прожил на сцене более 40 лет, 16 из них – в Криворожском музыкально-драматическом театре. Он создал яркие театральные образы многих выдающихся личностей, в том числе наших великих земляков. Играл Дмитрия Яворницкого в спектакле «Собор», поставил в качестве режиссера спектакль, посвященный судьбе Александра Поля. Анатолий Свиридович очень гордился тем, что ему удалось разыскать в Кривом Роге дом Поля, в котором сейчас работает музей. Многолетний труд Анатолия Свиридовича был по достоинству оценен коллегами - он был народным артистом Украины, заместителем председателя Правления Днепропетровского межобластного отделение Национального Союза театральных деятелей. С глубокой скорбью выражаю соболезнование родным, близким и друзьям Анатолия Свиридовича, его коллегам, всем, кто знал его лично, тем, для кого он был наставником и учителем, всем почитателям его таланта.

Потеря – невосполнима. Силы духа и мужества вам в эти скорбные дни», - написал Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

