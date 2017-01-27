У главного коммунальщика Днепра провели обыски в кабинете

Днепровского чиновника подозревают в финансовых махинациях при проведении капитального ремонта лифтов в жилых домах города, передает Depo.Дніпро.

Во время следствия правоохранители установили, что департамент Днепровской городского совета и коммерческая структура заключили договор о проведении капитального ремонта по замене лифтов жилых домов.

На основании актов выполненных работ на счета обществ перечислили средства в полном объеме. Сумма ущерба составляет 2,5 млн грн.

Известно, что вопросами замены лифтов занимается Департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета, руководит которым Владислав Грицай.

