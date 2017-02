| Общество | 09:23 | 03.02.2017 У главного коммунальщика Днепра провели обыски в кабинете Днепровского чиновника подозревают в финансовых махинациях при проведении капитального ремонта лифтов в жилых домах города, передает Depo.Дніпро. Во время следствия правоохранители установили, что департамент Днепровской городского совета и коммерческая структура заключили договор о проведении капитального ремонта по замене лифтов жилых домов. На основании актов выполненных работ на счета обществ перечислили средства в полном объеме. Сумма ущерба составляет 2,5 млн грн. Известно, что вопросами замены лифтов занимается Департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета, руководит которым Владислав Грицай.

