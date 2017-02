| Общество | 16:24 | 03.02.2017 Противопожарное оснащение ПХЗ: современная и эксклюзивная техника, заменяющая 7 пожарных грузовиков На Павлоградском химическом заводе разработан и внедрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение и ограничения распространение пожаров, обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников предприятия о возникновении нештатной ситуации и непосредственно пожаротушения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия. Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности на предприятии используется сверхмощная пожарная техника на базе шведского грузовика Scania. Автомобиль Scania в представленной комплектации является уникальным не только для Украины, а и для всей Европы. По мнению специалистов завода, новая техника станет гарантом обеспечения пожарной безопасности на предприятии. В рамках Государственной комплексной программы утилизации твердого ракетного топлива МБР РС-22 и утилизации боеприпасов, и с целью решения заданий эффективной пожарной защиты, специалистами завода и компании Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczesniak (Польша) на базе шасси Scania был разработан и оборудован универсальный пожарный автомобиль Scania P 420 8x4. Технические возможности машины таковы, что по своим техническими возможностям она заменяет 7 пожарных автомобилей на базе ЗИЛ. Новый пожарный автомобиль Scania одновременно может взять на борт 15 тонн воды, 3 тонны пенообразователя, 250 кг порошковой массы и 150 кг углекислоты. Мощность установленных насосов дает возможность направить на гашение огня до 8 тыс. литров воды за минуту. Кроме того, пожарный Scania оборудован двумя лафетными стволами, с помощью которых можно направить средство гашения более чем на 100 м. С помощью этого пожарного автомобиля Scania возможное гашение пожара за считанные минуты на электротехническом оборудовании и электросиловых подстанциях мощностью до 1000v. О специфике производства и противопожарной безопасности «На протяжении последних нескольких лет мы успешно реализовываем план стратегического развития предприятия, ближайшей целью которого является создание компании европейского уровня.

Поэтому мы создаем безопасные условия труда путем внедрения прогрессивных технологий и заботимся об экологической безопасности. Учитывая специфику производства, особенное внимание уделяется обеспечению противопожарной безопасности промышленных объектов на территории завода, который составляет более чем 1000 га. За достаточно длительный срок эксплуатации автомобилей Scania на предприятии, эти машины очень хорошо себя зарекомендовали в работе, именно поэтому было принято решение оборудовать надежную пожарную машину на базе Scania. В случае потребности этот автомобиль задействован муниципальными службами нашего города и даже области», - рассказал генеральный директор ДП «НПО «ПХЗ» Леонид Шиман. Справка. ДП «НПО «ПХЗ» основано в 1929 году как предприятие по выпуску взрывных материалов и снаряжению боеприпасов разного назначения. Производственная деятельность, услуги, научно-исследовательская и конструкторская деятельность предприятия, которая связана с производством и утилизацией взрывных материалов, сертифицирована в рамках Международных стандартов, имеет долгосрочные взаимовыгодные связки в плане снабжения продукции и предоставление услуг заграничным компаниям в 20 странах мира.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7