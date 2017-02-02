Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
06.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине собираются уменьшить скоростной режим для автомобилей»
06.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет ежегодная областная фотовыставка «Это мой город»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:24 | 03.02.2017
Противопожарное оснащение ПХЗ: современная и эксклюзивная техника, заменяющая 7 пожарных грузовиков

На Павлоградском химическом заводе разработан и внедрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение и ограничения распространение пожаров, обеспечение объектов средствами пожарного контроля, оповещения сотрудников предприятия о возникновении нештатной ситуации и непосредственно пожаротушения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности на предприятии используется сверхмощная пожарная техника на базе шведского грузовика Scania.

Автомобиль Scania в представленной комплектации является уникальным не только для Украины, а и для всей Европы. По мнению специалистов завода, новая техника станет гарантом обеспечения пожарной безопасности на предприятии.

В рамках Государственной комплексной программы утилизации твердого ракетного топлива МБР РС-22 и утилизации боеприпасов, и с целью решения заданий эффективной пожарной защиты, специалистами завода и компании Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczesniak (Польша) на базе шасси Scania был разработан и оборудован универсальный пожарный автомобиль Scania P 420 8x4.

Технические возможности машины таковы, что по своим техническими возможностям она заменяет 7 пожарных автомобилей на базе ЗИЛ.

Новый пожарный автомобиль Scania одновременно может взять на борт 15 тонн воды, 3 тонны пенообразователя, 250 кг порошковой массы и 150 кг углекислоты. Мощность установленных насосов дает возможность направить на гашение огня до 8 тыс. литров воды за минуту.

Кроме того, пожарный Scania оборудован двумя лафетными стволами, с помощью которых можно направить средство гашения более чем на 100 м.

С помощью этого пожарного автомобиля Scania возможное гашение пожара за считанные минуты на электротехническом оборудовании и электросиловых подстанциях мощностью до 1000v.

О специфике производства и противопожарной безопасности

«На протяжении последних нескольких лет мы успешно реализовываем план стратегического развития предприятия, ближайшей целью которого является создание компании европейского уровня.
Поэтому мы создаем безопасные условия труда путем внедрения прогрессивных технологий и заботимся об экологической безопасности. Учитывая специфику производства, особенное внимание уделяется обеспечению противопожарной безопасности промышленных объектов на территории завода, который составляет более чем 1000 га.

За достаточно длительный срок эксплуатации автомобилей Scania на предприятии, эти машины очень хорошо себя зарекомендовали в работе, именно поэтому было принято решение оборудовать надежную пожарную машину на базе Scania. В случае потребности этот автомобиль задействован муниципальными службами нашего города и даже области», - рассказал генеральный директор ДП «НПО «ПХЗ» Леонид Шиман.

Справка. ДП «НПО «ПХЗ» основано в 1929 году как предприятие по выпуску взрывных материалов и снаряжению боеприпасов разного назначения. Производственная деятельность, услуги, научно-исследовательская и конструкторская деятельность предприятия, которая связана с производством и утилизацией взрывных материалов, сертифицирована в рамках Международных стандартов, имеет долгосрочные взаимовыгодные связки в плане снабжения продукции и предоставление услуг заграничным компаниям в 20 странах мира.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.02.2017 15:35 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 13:36 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017 12:40 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта
02.02.2017 16:07 В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)
02.02.2017 11:26 В Виннице женщина ночью выставила на улицу трех своих детей
Последние новости
03.02.2017
16:24		 Противопожарное оснащение ПХЗ: современная и эксклюзивная техника, заменяющая 7 пожарных грузовиков
03.02.2017
16:21		 Медаль сквозь годы: легкоатлетка Анна Ярощук из Днепра неожиданно выиграла бронзу на лондонской Олимпиаде-2012
03.02.2017
16:12		 В Днепропетровском облсовете работает штаб по сбору гуманитарной помощи для Донбасса (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика