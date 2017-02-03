Руководитель проекта «Мама для мамы», координатор социальных программ Всеукраинской женской еврейской организации Проект Кешер Элла Сидоренко сообщила, что в Днепре стартовал новый проект социальной адаптации женщин в обществе «Мама для мамы».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Наши коллеги из Бостона имеют уже 25-летний опыт работы по данной программе. В Украине аналогов нет, надеемся, что вскоре она распространится по всей Украине.

Актуальность программы «Мама для мамы» очень важна. Ведь по данным ВОЗ, роды становятся причиной послеродовой депрессии для 20% женщин. Чтобы минимизировать последствия стресса, мы и открываем нашу программу.

Мы подготовили команду ментор-мам, которые пришли интенсивные тренинги и будут помогать в социальной адаптации женщинам после родов. Они будут помогать молодых мам рекомендации. Это не помощники по хозяйству, не няни и не домработницы.

В рамках реализации проекта мы надеемся, что поможем мамам справиться с тревожным настроением, которое может перейти в стресс, а дальше в постродовую депрессию. Также раз в месяц будут организовываться встречи со специалистами, которые помогут женщинам вырастить здоровых и счастливых детей. Проект абсолютно бесплатный. Сейчас уже есть 6 пар ментор-мам и молодых мам. Связаться с нами можно по тел. 096 296 30 05», - сказала она.

Анастасия Глущенко