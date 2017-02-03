В Днепре ни один уход ребенка не связан с опасными для жизни флешмобами,- Нацполиция

В Днепре ни один уход ре6енка и суицид не связан с опасными для жизни флэшмобами и интернет-играми.

Об этом на пресс-конференции заявила старший инспектор ювенальной превенции полиции Днепра Татьяна Ефременкова.

Татьяна Ефременкова отметила, что ребенок чаще всего уходит из дома из-за непонимания, психологического насилия со стороны родителей.

«Иногда мы своим детям навязываем собственные желания, мечты, требуем, чтобы ребенок выполнял их. А когда он чего-то не достигает, родители начинают психологически давить на него», - сказала она.

Старший инспектор ювенальной превенции Полиции Днепра советует чаще общаться со своими детьми, контролировать пользование интернетом.

«Каждый родитель должен рассказать один на один, насколько интернет может быть небезопасным»,- отметила Татьяна Ефременкова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине среди подростков набирает популярность опасности флешмоб «Исчезни на 24 часа».

Ксения Алексеенко

