| Общество | 16:17 | 09.02.2017 В Украине начал действовать единый реестр должников Заместитель начальника по вопросам государственной исполнительной службы, начальник управления Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Андрей Пятницкий сообщил, что с 5 января в Украине начал действовать единый реестр должников, котором есть данные обо всех лицах, имеющих задолженности по любым исполнительным документам. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Создание такого реестра преследовало 2 цели. Первая – информация о наличии задолженности у должника. Вторая – создание специальных условий, при которых должник не сможет отчуждать имущество, которое на нем зарегистрировано. Этот реестр является составной частью автоматизированного реестра исполнительных производств. Единый реестр должников можно найти на сайте Минюста, сайте ГП «Национальные информационные системы», а также сайтах Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области и исполнительной службы. В реестр вносятся должники, имеющие заложенности по исполнительным документам. Механизм включения в реестр очень прост: лицо попадает туда автоматически, если по решению суда против него открыто исполнительное производство. Чтобы найти в реестре компанию, необходимо ввести ее название и код ЕГРПОУ. Физлицо можно найти по имени, фамилии и ИНН. Дополнительно можно также ввести отчество и дату рождения. В реестр не вносятся сведения о следующих должниках: которые являются государственными органами и органами местного самоуправления; которые не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев; по решению неимущественного характера. Сведения о должнике исключаются из Единого реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращение исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей», - сказал он.

