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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:38 | 10.02.2017
Из бюджета Днепра в 2016 году украли 630 млн грн, - Сергей Суханов

Депутат горсовета Днепра, активист «Антикоррупционной инициативы» Сергей Суханов заявил, что, согласно анализу тендерной документации, проведенного по сайтам госзакупок и Прозорро, из бюджета Днепра было украдено 630 млн грн.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В ноябре мы проанализировали 155 тендеров. Вся эта информация есть в госисточниках. Это сайты госзакупок, Прозорро. Согласно результатам анализа, по этим тендерам было украдено 17 млн грн. Общее минимальное предложение – 51 млн 300 тыс. грн. Было уплачено 60 млн 196 тыс. грн. Таким образом, было переплачено по тендерам более 17 млн грн.

В декабре было проанализировано 122 тендера. Общее минимальное предложение – 72 млн 686 тыс. грн. Было уплачено 93 млн 643 тыс. грн. Таким образом, из бюджета было украдено почти 21 млн грн.

Приведу конкретные примеры за ноябрь-декабрь. Департамент благоустройства и инфраструктуры по одному из тендеров уплатил 35,6 млн грн. Наименьшее предложение было 25,1 млн грн. Департамент гуманитарной политики – 29,8 млн грн. Минимальная цена по тендеру – 25,2 млн грн. Участники, которые предлагают самые выгодные условия, «выбрасываются» из конкурса по надуманным причинам.

В целом, за 2016 год было украдено из бюджета Днепра 630 млн грн. По нашему заявлению было заведено уголовное производство», - сказал он 
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Теги: бюджет, Днепр

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