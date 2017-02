| Общество | 16:26 | 14.02.2017 Афера на миллион: в «кредитном» деле Погребова всплыли новые подробности (ВИДЕО), - СМИ Как сообщает Днепропетровская панорама, скандальное семейство депутата горсовета Днепра Дмитрия Погребова предпочитает не отдавать долги. Это следует из разговоров ресторатора и его жены Снежаны с кредитором по имени Татьяна, записи которых 14 февраля обнародовал на пресс-конференции в ИА «Мост-Днепр» адвокат Алексей Шевчук. Он защищает интересы жителей Днепра, у которых супруги одалживали деньги, прикрываясь большими тратами на помощь армии. Кредиты направлялись на поддержку бизнеса (магазинов дорогой одежды) и благосостояния семейства Погребовых. По словам адвоката, записи были сделаны в тот период, когда Погребов уже был госслужащим. Сейчас в отношении аудиозаписей разговоров готовятся выводы специалистов, которые позволят подтвердить аутентичность плёнок. «Моей командой была выявлена одна из крупнейших за 5 лет бизнес-афер. Обнаружена схема, в результате которой семья Погребовых обогащалась и наживалась на порядочных гражданах Днепра. На сегодняшний день подан иск на сумму около одного млн долларов США. Схема очень дерзкая. Они (семья Погребовых. – ред.) манипулировали своей позицией в обществе. Была создана иллюзия, что Погребов является благодетелем», – сообщил Алексей Шевчук. Обманутых кредиторов супруги водят за нос, перекладывая обязательства друг на друга. Как следует из записей разговора г-жи Погребовой с женщиной по имени Татьяна, она не может вернуть средства, взятые взаймы, потому что выплачивает кредит. Когда ссуда будет погашена, жена ресторатора возьмет новый кредит, из которого будет возвращать долг Татьяне, составляющий 100 тыс. долларов без учета процентов. При этом Снежана Погребова уверяет, что муж не дает ей деньги, но она якобы готова вернуть долг, как только появится такая возможность. Позже, обсудив ситуацию с супругой, Дмитрий Погребов в своем разговоре с Татьяной предлагает кредитору «благородную» сделку – он отдаст половину суммы – $50 тыс. – и на этом вопрос будет закрыт. Это в случае, если «дело дойдет до судов». «Это, скажем так, называется «реструктуризация долга», – говорит Дмитрий Погребов. При этом возможность вернуть всю сумму у него, скорее всего, есть. «Пусть отдает все, ничего с ним не случится», – говорит Снежана Погребова Татьяне. «Погребов и его жена не занимали средства у серьезных бизнесменов-мужчин, а брали у женщин, которые не смогут ответить», – подчеркнул адвокат. В следующем разговоре с г-ном Погребовым кредитор выясняет, что вторую половину тела кредита (50 тыс.), которую ей пообещала вернуть Снежана Погребова «по возможности», она вряд ли получит.

«По возможности – это 1% из 100. Она не отдаст остальные 50 тыс., потому что у нее их нет. А я не буду отдавать всю сумму», – говорит предприниматель. О том, чтобы погасить задолженность за счет продажи бизнеса, речь не идет: «Магазины она продавать не будет, потому что это не ее магазины», – сказал Погребов и посоветовал «разбираться со Снежаной». Алексей Шевчук также подчеркнул, что таким образом экс-чиновник подтвердил свою причастность к бизнесу супруги и осведомленность в финансовых схемах. Напомним, в январе суд арестовал имущество Дмитрия Погребова и его жены за долги. Под арест попали две квартиры, площадью 175 и 71 кв. м., три нежилых помещения и 4 дома с земельными участками. Также известно, что семья Погребовых владеет домом в Германии, в Висбадене, на Ам Бирнбаум, 45. Адвокат не исключает, что в ближайшем будущем арест будет наложен и на эту недвижимость.

Судебное заседание по скандальному «делу Погребова» должно состояться в конце февраля. По словам Алексея Шевчука, если супруги не компенсируют свои долговые обязательства, их может ждать уголовная ответственность.

