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| Общество | 09:24 | 15.02.2017
Александр Вилкул сыграл в шахматы с юными криворожскими спортсменами

В Кривом Роге проходит Чемпионат города по шахматам среди спортсменов 8-16 лет. С юными шахматистами во время тренировочного процесса пообщался их земляк - народный депутат, кандидат в мастера спорта по шахматам Александр Вилкул.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Шахматный клуб Кривого Рога – один из лучших в Украине. Он создан Александром Вилкулом, когда он был губернатором, за внебюджетные деньги. Сегодня здесь занимаются шахматами 95 воспитанников и ежегодно проводится более 10 городских и областных турниров.

Уникальный для Украины Шахматный клуб работает в Кривом Роге с 2013 года. В клубе установлено 26 шахматных столов, самое современное оборудование, в том числе, беспроводные электронные доски с сенсорными фигурами и прямой трансляцией игры в интернете. Это создает возможности для более качественного обучения детей, а также для проведения международных соревнований.

«Я создавал этот клуб, чтобы юные криворожане имели возможность под руководством опытных тренеров постигать премудрости шахмат. На своем опыте знаю - шахматы развивают всесторонне и логику, и память, учат анализировать, видеть перспективу – это очень полезные навыки и знания для нашей молодежи, ведь Украина сегодня как никогда нуждается в новаторах, свежих идеях и мыслящих профессионалах», - отметил А. Вилкул, который сам является кандидатом в мастера спорта по шахматам.

По предложению тренеров и согласившись на горячие просьбы ребят нардеп провел товарищескую партию с чемпионом области среди юношей и призером чемпионата Украины – Василием Ляхом.

«Мы ощущаем постоянную помощь города и поддержку наших нардепов, благодаря этому в Кривом Роге развивается спорт, проводятся турниры, к нам приезжают спортсмены из других городов. Теперь мы готовы принять и Всеукраинский турнир. Дети занимаются бесплатно, имеют чудесные условия, проявляют большой интерес к шахматам и растут профессионально», - сказал исполнительный директор городской Федерации шахмат, тренер-преподаватель шахматного клуба - Вадим Казмирук.

На соседствующей с клубом малой сцене городского академического театра была проведена реконструкция с учетом дальнейшего использования зала для проведения Всеукраинских и Международных соревнований. Первый такой турнир всеукраинского уровня запланировано провести в Кривом Роге уже этим летом.
С детьми в клубе работают три тренера. В копилке достижений юных криворожских шахматистов – второе место на чемпионате Украины среди юношей до 8 лет, чемпионство области среди юношей и девушек до 10 лет, 7 место чемпионата Украины среди молодежи до 20 лет.
Справка. За последние пять лет в Кривом Роге проведена серьезная работа по укреплению материально-технической базы всех 10 детско-юношеских спортивных школ, по строительству новых спортивных сооружений. В частности, при содействии тогда губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула в Кривом Роге была открыта Ледовая Арена. Идет капитальный ремонт 50- метрового плавательного бассейна Дворца водных видов спорта спортивной школы №1. Продолжается реконструкция запасного футбольного поля спортивного комплекса «Металлург», на котором будет сделано круглосезонное синтетическое покрытие «искусственная трава». В ответ на требование народных депутатов Украины от «Оппозиционного блока» о сохранении Дворца спорта «Локомотив», «Укрзалізниця», которая является собственником сооружения, приняла решение о выделении в 2017 году на ремонт здания «Локомотива» 1,4 млн грн.
 
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Теги: спорт, Вилкул, Днепропетровщина

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