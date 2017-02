| Общество | 12:16 | 15.02.2017 Депутаты отказались рассматривать выделение 230 млн грн на финансирование вторичной медицины Днепра На очередной сессии депутаты отказались рассматривать выделение 230 миллионов гривен на финансирование вторичной медицины города. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Инициатива по дополнительному выделению средств было предложено главой фракции «БПП» Камилем Примаковым. Против предложения выступили фракция «Самопомощь» и члены группы «За Днепропетровск», аргументируя своё решение тем, что медицина второго звена Днепра это отрасль областного подчинения. Решение было поддержано фракциями Оппозиционного блока и Громадська сила. Заместитель городского головы Михаил Лысеко подчеркнул, что на протяжении прошлого года с городским советом неоднократно велись переговоры о передаче учреждения в городское подчинения, но из-за отсутствия реакции областного совета, решение о дофинансировании городской совет принимать не может.

