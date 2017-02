| Общество | 13:19 | 15.02.2017 За три недели более 5 тыс человек посетили Музей гражданского подвига жителей Днепропетровщины, - Валентин Резниченко Он становится все более популярным. Внутренняя экспозиция музея гражданского подвига жителей Днепропетровщины открылась всего несколько недель назад. Увидеть уникальные экспонаты уже успело более 5 тысяч посетителей: бойцы АТО, их семьи, волонтеры, медики, министры и зарубежные делегации. С каждым днем Музей принимает все больше посетителей. Некоторые приходят несколько раз, чтобы еще раз переосмыслить современную историю.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Война объединила жителей Днепропетровщины. Никто не остался в стороне: военные защищали страну на передовых, в тылу помогали волонтеры. Это гражданский подвиг нашего народа. Музейная экспозиция - свидетель боли и потери, которые навсегда останутся в памяти украинцев, символ патриотизма и силы духа наших земляков», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Ежедневно Музей принимает с десяток групп посетителей. Больше всего - на выходных. Экскурсоводы подробно останавливаются на каждом стенде в каждом зале. Их истории никого не оставляют равнодушными.



«Очень много посетителей уже увидели внутреннюю экспозицию. Мы принимали группы волонтеров, медиков, военных. Приезжали зарубежные делегации», - рассказывает руководитель рабочей группы по созданию Музея АТО Юрий Фаныгин.

В начале февраля Музей посетили Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.



«Меня очень впечатлил Музей. Он запомнился мне молодыми ребятами, которые не боятся умирать за свою Украину. Украинский народ готов положить свою жизнь в борьбе за независимость своего государства», - отметил после просмотра экспозиции посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.



Посетили Музей и россияне. Благодаря проекту «Украина своими глазами» журналисты, блогеры, ученые, общественные активисты из России приезжают в Украину, чтобы лично познакомиться с ее культурой и историей. Днепр россияне посетили специально, чтобы увидеть Музей АТО и услышать правду о войне в Украине.



Медицинский батальон «Госпитальеры» со своим руководителем Яной Зинкевич побывали на экскурсии и передали шеврон батальона в музейную коллекцию. Здесь уже есть шевроны добровольческих батальонов и волонтерских организаций. Их количество постоянно увеличивается.



Со слезами на глазах смотрели фото погибших бойцов семьи военнослужащих из Павлограда, Терновки и Першотравенска. Для них организовали отдельную экскурсию по Музею.



Депутаты, общественные активисты и священнослужители - равнодушным Музей не оставил никого.



Посетила его и супруга Президента Украины Марина Порошенко.



«Такие Музеи должны существовать, чтобы люди помнили историю», - отметила Марина Порошенко.



Гильзы, бронежилеты, фляги, шевроны, украинские флаги - экспонаты Музея собирались несколько месяцев.



Приносили вещи и в день открытия экспозиции. Народный депутат и участник АТО Дмитрий Ярош передал свой рюкзак, который был с ним во время ранения в 2015 году на Донбассе. Вскоре рюкзак Дмитрия Яроша увидят посетители.



14 Внутренняя экспозиция первого в Украине Музея АТО - почти 600 квадратных метров и почти 2 тысячи экспонатов.

