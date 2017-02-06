На Днепропетровщине почтили память погибших воинов-интернационалистов (ФОТО)

Цветы, минута молчания, военный салют и парад. Жители Днепропетровщины собрались на набережной Днепра, чтобы почтить воинов-интернационалистов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

28 лет назад для наших военных завершилась война в Афганистане. 15 февраля 1989 года вывели войска.



На Днепропетровщине живут тысячи участников той войны. Около трехсот военных так и не вернулись на родную землю.



Сегодня жители Днепропетровщины почтили память тех, кто погиб в Афганистане.



Цветы уважения к монументу «Взрыв памяти» возложили



... руководители области и города, народные депутаты ...



... побратимы,



... родные и близкие погибших.



Во время ударов метронома вспомнили времена войны.

10 выстрелов салюта прозвучали в честь павших военнослужащих.



1681 В парадном строю по набережной Днепра прошли военные.

