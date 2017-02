| Общество | 15:11 | 15.02.2017 На Днепропетровщине почтили память погибших воинов-интернационалистов (ФОТО) Цветы, минута молчания, военный салют и парад. Жители Днепропетровщины собрались на набережной Днепра, чтобы почтить воинов-интернационалистов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА. 28 лет назад для наших военных завершилась война в Афганистане. 15 февраля 1989 года вывели войска.

На Днепропетровщине живут тысячи участников той войны. Около трехсот военных так и не вернулись на родную землю.

Сегодня жители Днепропетровщины почтили память тех, кто погиб в Афганистане.

Цветы уважения к монументу «Взрыв памяти» возложили

... руководители области и города, народные депутаты ...

... побратимы,

... родные и близкие погибших.

Во время ударов метронома вспомнили времена войны. 10 выстрелов салюта прозвучали в честь павших военнослужащих.

1681 В парадном строю по набережной Днепра прошли военные.

