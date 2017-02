| Общество | 16:44 | 15.02.2017 ДТЭК Днепрооблэнерго установил больше всех «умных» счетчиков для своих клиентов По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, клиенты ДТЭК Днепрооблэнерго лучше всех в Украине оснащены многозонными приборами учета электроэнергии. Уровень оснащения составляет 5,21%, что в два раза выше, чем в среднем по стране. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго. На 1 января 2017 года «умные» счетчики установлены в 76 тысячах домохозяйств Днепра и Днепропетровской области. Их популярность растет – только за прошлый год энергетики установили столько счетчиков, сколько за все предыдущие 10 лет. Использование «умных» счетчиков позволяет людям снизить расходы на электроэнергию, а для энергетики Украины – сделать более равномерной нагрузку на электростанции. Факты: • 76 000 бытовых клиентов ДТЭК Днепрооблэнерго пользуются зонным учетом электрической энергии на сегодняшний день;

• ежемесячно еще 3 600 счетчиков программируют на зонный учет специалисты энергокомпании;

• 44 000 клиентов перешли на зонный учет электрической энергии в 2016 году. Это больше, чем за 10 лет от установки первого многозонного счетчика в Днепропетровской области. Интеллектуальные приборы учета позволяют автоматически применять разный тариф в зависимости от времени суток и экономят до 50% на стоимости электроэнергии для семьи. В планах ДТЭК Днепрооблэнерго на 2017 год установить «умные» счетчики еще для 85 000 клиентов, если в Украине будет принят переход на европейскую систему тарифообразования RAB. Услуга установки многозонных счетчиков интересна тем клиентам компании, которые могут переориентироваться на большее потребление электроэнергии в ночное время (с 23:00 до 7:00), чем традиционно в самое пиковое - дневное. Например, используют электроотопительные и электронагревательные установки, или могут перевести часть своих электробытовых приборов (в частности, стиральные и посудомоечные машины) на работу ночью. Есть два варианта многозонного тарифа – двухзонный и трехзонный. При переходе на расчеты по двум тарифам стоимость электроэнергии днем – обычная, согласно тарифам НКРЭКУ, а ночью – в два раза дешевле. При переходе на расчеты по трем тарифам в самое пиковое время с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 электроэнергия стоит в полтора раза дороже действующих тарифов. В период полупиковой нагрузки на энергосистему - с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 - действует обычный тариф. И самая дешевая электроэнергия ночью, с 23:00 – 07:00. Она стоит всего 40% от полного тарифа. «Сегодня методы экономии на электроэнергии интересуют как предприятия, так и население. Многотарифные приборы учета – самый оптимальный вариант для этого. Нужно всего лишь изменить свой подход к потреблению электроэнергии, зная, что ночью она на 50 или 60% дешевле. Дальше уже нужно переходить на более экономичную бытовую технику и лампочки», – рассказал директор по техническому обеспечению продаж ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Паршин.

