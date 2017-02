| Общество | 16:55 | 15.02.2017 Научный проект днепровских школьников представят в Лос-Анджелесе Несколько месяцев кропотливой работы, часы в лаборатории и три сломанные кофемолки перед ожидаемым «Эврика!». Днепровские школьники представили свои проекты на Всеукраинском научном конкурсе «Intel Эко-Украина 2017». Десятиклассники придумали, как создать вещество для суперконденсатора, одержали победу и уже готовятся покорять жюри на очередном первенстве в Лос-Анджелесе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Над своим проектом десятиклассники Ксения Коваленко и Илья Самсонов трудились около 9 месяцев. Ежедневно воспитанники днепровского химико-экологического лицея проводили в лаборатории по 14 часов. Школьники изготавливали вещество для суперконденсатора. Она дает безопасный ток и может использоваться, например, в работе электрокаров.



«Чтобы получить долгожданный результат, сломали три кофемолки. Их использовали для «рождения» своего вещества», - улыбается Ксения Коваленко.



Проект юных ученых отметили на всеукраинском конкурсе «Intel Эко-Украина 2017». Он не имеет аналогов в мире. Теперь школьники представят его на международном конкурсе «Intel ISEF», который пройдет в Лос-Анджелесе.



«Мы уверены в своих силах, поэтому едем туда за призовым местом», - поделился Илья Самсонов.



«Intel ISEF» - это первенство высокого уровня, отметил руководитель областного эколого-натуралистического центра детей и учащейся молодежи Вадим Коваленко. Ученый курирует проект десятиклассников.



«Этот международный конкурс проходит в Америке уже более сорока лет. Он собирает по полторы тысячи участников. Ведущих школьников-ученых со всего мира. В жюри - от четырех до шести нобелевских лауреатов. Именами победителей первенства называют малые планеты солнечной системы», - рассказал он.



На Всеукраинском научном конкурсе «Intel Эко-Украина 2017» отличились еще одни днепровские школьники - братья Давид и Даниил Полоховы. Воспитанники днепровского химико-экологического лицея синтезировали вещество для очистки сточных вод от опасного формальдегида. Их проект занял первое место.



«Наше изобретение пригодится лакокрасочным и деревообрабатывающим производствам, которые очищают сточные воды. Наше вещество более экологичное и экономичное. Сейчас просчитываем выгоду. Результаты представим на новом научном конкурсе через год», - говорят близнецы.



«Intel Эко-Украина» - конкурс научных работ для школьников 8-11 классов. Тематика проектов - химия, биология, экология. В этом году участниками первенства стали более 150 детей Украины, 12 из них представляли нашу область.

