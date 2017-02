| Общество | 14:11 | 16.02.2017 Днепровский предприниматель обвиняет коммерческий банк в незаконном отъеме залогового имущества Предпринимательница из Днепра Ирина Зинченко сообщила, что коммерческий банк незаконно реализовал залоговое имущество, лишив ее права на обратный его выкуп. Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». В 2011 году предприятие потерпевшей заключило кредитный договор на сумму 1,5 млн грн., определи в качестве залога производственную базу, стоимость которой банк оценил вдвое выше, чем сумма кредита. В конце 2014 года экономический кризис и последовавшие за ним колебания курса валют поставили предпринимателей в затруднительное положение в вопросе выполнения долговых обязательств перед кредиторами. «В 2011 году был заключен кредитный договор с банком «Новый» на сумму 1,5 млн грн. В залог было передано имущество, принадлежащее нам на праве собственности – производственная база, расположенная на ул. Ногинской, 48А. В тот момент оценка этого имущества показала стоимость, превышавшую в 2-3 раза сумму кредитной линии. В процессе работы мы закрыли большую часть кредита, но на момент окончания действия кредитного договора (конец 2014 года), начались колебания курса валют и нас появились финансовые трудности в связи с тем, что банк и ряд других кредиторов начали досрочно взыскивать средства. Банк «Новый», несмотря на наши просьбы, отказался пролонгировать договор, но предложил решение вопроса, которое на тот момент нам показалось приемлемым. Они, воспользовавшись тем, что мы находились в критической ситуации, предложили схему, по которой мы передавали на хранение банку залоговое имущество с правом последующего выкупа. Параллельно был подписан второй договор на аренду этого же имущества с правом обратного выкупа», - рассказывает Ирина Зинченко. Спустя 4 месяца предпринимателю удалось уладить финансовые вопросы и она обратилась к банку с письменным уведомлением о своей готовности выкупить находившуюся в залоге производственную базу. Банк ответил расторжением договора и продажей имущества. «К тому времени мы решили все проблемные вопросы и решили выкупить имущество, не дожидаясь истечения 2-летнего срока. Мы отправили 3 письма с обращениями, после чего пригласили представителей банка на нотариальную сделку. Вместо своего представителя банк прислал письмо о расторжении договора. Мы пытались найти разумное решение ситуации, но в этот момент наше имущество было продано третьему лицу за 695 тыс. грн», - рассказывает Ирина Зинченко. Пострадавшие от действий банка обращались в суды, но, несмотря на поддержку позиций истцов, решения принимались в пользу коммерческой структуры. «Так, 27 декабря в Хозяйственном суде было вынесено решение в устном виде в нашу пользу в присутствии обеих сторон. На следующий день перезвонил помощник судьи и выдал нам на руки решение, в котором нам было отказано в удовлетворении иска. С такой практикой я сталкиваюсь впервые. Я считаю, что такие судьи не имеют права занимать свою должность», - добавила Ирина Зинченко. На сегодняшний день судебные тяжбы продолжаются, в настоящее время уже подана апелляционная жалоба, а пострадавшие предприниматели надеются на справедливое решение Апелляционного суда.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7