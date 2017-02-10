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| Общество | 14:38 | 17.02.2017
Днепровский горсовет вместо реальной борьбы с незаконными заправками лишь принимает ненужные решения по этому поводу, - юрист

Член экспертного совета ОО «Институт реформ и инноваций» Василий Пидлужный считает, что Днепровский горсовет вместо реальной борьбы с незаконными заправками лишь принимает ненужные решения по этому поводу.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На сегодняшний день действуют два решения Днепровского горсовета, согласно которым якобы производятся работы по демонтажу. Это решения от 27 июля 2016 года и от 1 декабря 2016 года. Вторым решением ответственность за демонтаж была возложена на ГАСК и КП «Благоустрий». В то же время демонтаж газовых заправок не входит в полномочия ГАСКа, поскольку это не объекты строительства. А КП «Благоустрий» вообще в тот момент находилось в процессе ликвидации и было реформировано в КП «Муниципальное жилье». Таким образом, горсовет принял решения, которые никак не решают проблему незаконных газовых заправок в городе. Потом был разработан проект решения, согласно которым ответственность за демонтаж заправок будет возложена на инспекцию по благоустройству и КП «Управление по организации контроля в сфере благоустройства и размещения внешней рекламы». В то же время снова разработан проект решения, который невозможно выполнить. При этом еще с 2013 года действует Положение о порядке размещения сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, которым определен компетентный орган, который может издавать приказы о демонтаже незаконных сооружений. Это департаменты экономики, финансов и бюджета и по работе с правоохранительными органами Днепровского горсовета. Почему-то в новых решениях горсовета об этих органах ничего не сказано.

На мой взгляд, самый эффективный метод борьбы с незаконными заправками – криминальное производство. Поскольку их владельцы одновременно нарушают несколько законов. Насколько мне известно, в городе уже демонтировано 28 незаконных заправок. При этом их в Днепре более 100. 95% из них действуют незаконно. А горсовет, вместо того, чтобы реально бороться с газовыми заправками, лишь принимает непонятные решения», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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