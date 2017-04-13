Майские праздники: какие выходные оставили украинцам

В 2017 году майские праздники будут отмечаться без изменений. Выходными днями будут: 1 мая (понедельник), а также 8 и 9 мая (понедельник и вторник).

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал экономический специалист Михаил Крапивко.

Он подчеркнул, что выходной день 8-го мая украинцам придется отработать в субботу, 13 мая.

«Несмотря на шум в информационном пространстве, с ближайшими праздниками ничего не поменялось. Нет закона об отмене праздников. Есть документ, который издает каждый год Министерство труда и социальной защите календарь рабочего времени. В этот календарь не внесены никакие изменения», - сообщил Михаил Крапивко.

В общей сложности, в мае украинцы будут отдыхать 10 дней.