| Общество | 11:31 | 21.04.2017 Майские праздники: какие выходные оставили украинцам В 2017 году майские праздники будут отмечаться без изменений. Выходными днями будут: 1 мая (понедельник), а также 8 и 9 мая (понедельник и вторник). Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал экономический специалист Михаил Крапивко. Он подчеркнул, что выходной день 8-го мая украинцам придется отработать в субботу, 13 мая. «Несмотря на шум в информационном пространстве, с ближайшими праздниками ничего не поменялось. Нет закона об отмене праздников. Есть документ, который издает каждый год Министерство труда и социальной защите календарь рабочего времени. В этот календарь не внесены никакие изменения», - сообщил Михаил Крапивко. В общей сложности, в мае украинцы будут отдыхать 10 дней.

