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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:27 | 21.04.2017
В этом году Солонянская громада реализует 10 проектов, – Валентин Резниченко

До конца 2017 года Солонянская объединенная территориальная громада реализует 10 важных инфраструктурных проектов. Средства на развитие территории появились в бюджете громады благодаря децентрализации, отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«На Днепропетровщине преимущества реформы местного самоуправления уже чувствуют 39 объединенных громад. Что дает объединение? Громады получили более эффективное управление и прямые отношения с госбюджетом, 60% налога от доходов граждан теперь остаются на местах. Как раз эти средства идут на реконструкцию школ и детсадов, ремонт дорог, строительство водоводов, благоустройство территории», – подчеркнул Валентин Резниченко.

В Солонянской объединенной громаде деньги пойдут на строительство 2-километрового водовода, ремонт жилья и дома культуры, воплощение энергосберегающих проектов в шести школах.

«Столько денег на развитие территории мы никогда не имели, – рассказала заместитель председателя Солонянской объединенной громады Любовь Сидоренко. – После того, как мы объединились, бюджет громады увеличился почти в девять раз».

Созданная в 2015 году Солонянская объединенная громада сплотила 18 населенных пунктов и почти 15 тысяч жителей.

На карте Днепропетровщины в 2015 году появились 16 объединенных громад, в 2016-м – 18, с начала 2017 года – пять.

В целом, в области планируется создать почти 90 объединенных территориальных громад.

 
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Теги: Днепропетровщина

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