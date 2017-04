| Общество | 12:27 | 21.04.2017 В этом году Солонянская громада реализует 10 проектов, – Валентин Резниченко До конца 2017 года Солонянская объединенная территориальная громада реализует 10 важных инфраструктурных проектов. Средства на развитие территории появились в бюджете громады благодаря децентрализации, отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «На Днепропетровщине преимущества реформы местного самоуправления уже чувствуют 39 объединенных громад. Что дает объединение? Громады получили более эффективное управление и прямые отношения с госбюджетом, 60% налога от доходов граждан теперь остаются на местах. Как раз эти средства идут на реконструкцию школ и детсадов, ремонт дорог, строительство водоводов, благоустройство территории», – подчеркнул Валентин Резниченко. В Солонянской объединенной громаде деньги пойдут на строительство 2-километрового водовода, ремонт жилья и дома культуры, воплощение энергосберегающих проектов в шести школах. «Столько денег на развитие территории мы никогда не имели, – рассказала заместитель председателя Солонянской объединенной громады Любовь Сидоренко. – После того, как мы объединились, бюджет громады увеличился почти в девять раз». Созданная в 2015 году Солонянская объединенная громада сплотила 18 населенных пунктов и почти 15 тысяч жителей. На карте Днепропетровщины в 2015 году появились 16 объединенных громад, в 2016-м – 18, с начала 2017 года – пять. В целом, в области планируется создать почти 90 объединенных территориальных громад. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

