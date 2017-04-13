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| Общество | 16:24 | 21.04.2017
Запустить поезд из Украины в Иран невозможно, - Укрзалізниця

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», Украина и Иран планируют, запустит летом 2017 года тестовый поезд для экспорта зерновых.

Тестовый поезд из Украины в Иран, запуск которого летом 2017 года анонсировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы - дальше железная дорога отсутствует.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниця».

«Специалисты Укрзалізниці и эксперты-транспортники размышляют, каким образом уже летом этого года запустить тестовый грузовой поезд Украина - Иран, который 19 апреля анонсировало Мининфраструктуры. Камнем преткновения стало отсутствие 160 км железнодорожного пути на территории Ирана. Чтобы достроить сеть, понадобятся годы, считают эксперты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд может дойти только до азербайджано-иранской границы в городе Астара.

«Железнодорожные перевозки возможны из Батуми только в Астару. До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт - 160 км. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти по территории Ирана», - заявил транспортный эксперт Александр Кава 
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Теги: Украина, транспорт

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