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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:14 | 21.04.2017
Как в Днепре прошло чаепитие со знаменитостями (ФОТО)

Вчера, 20 апреля, в Днепре состоялось уникальное благотворительное мероприятие – «Чаепитие со знаменитостями».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы.

Организаторами проекта являются две крупнейшие благотворительные платформы Днепра: БФ Kiddo и Биржа благотворительности Добродiй.

«На мероприятие были приглашены известные люди города, которые творят его современную историю.

Это Юрий Голик – советник по вопросам региональных реформ главы ОДА, Владимир Юрченко – заместитель губернатора, раввин города Шмуэль Каминецкий, Наталья Будяк - директор облздрава, бизнесвумен Наталья Еремеева, Первый заместитель начальника полиции Днепра Лилия Наумушкина, капитан ФК Днепр Руслан Ротань, представитель нац.совета по вопросам телевидения Елена Усенко, Игорь Хижняк - Генеральный директор самого большого магазина техники в Украине «Comfy» и его супруга – Наталья Кошевая – директор по маркетингу «Comfy», ректор ДНУ Николай Поляков.

Гости мероприятия могли в течение трёх часов попить чайку и побеседовать со спикерами на самые разные темы. Все, пришедшие в этот день на чаепитие, делали большое и важное дело: собирали средства на покупку нейросонографа, уникального аппарата, который позволяет провести УЗИ головного мозга уже с первых дней жизни малыша.

Стоимость нейросонографа 324 тыс. грн. На сегодняшний день уже собрано 223 тыс. грн. Осталось собрать 100 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Если Вы хотите приобщиться к этому благотворительному проекту, это можно сделать по ссылке.


 
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Теги: Днепр

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