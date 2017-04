| Общество | 17:46 | 21.04.2017 В ДнепрОГА сформируют законодательные предложения по упрощению выхода бизнеса на рынок В Днепропетровской ОГА состоится круглый стол «Навстречу бизнесу: упрощение выхода на рынки». Участники будут обсуждать барьеры, которые мешают работе предпринимателей, и сформируют конкретные законодательные предложения по улучшению ситуации. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Малый и средний бизнес при выходе на рынок сталкивается с массой барьеров и ограничений. Какие регуляторные решения следует принять, чтобы упростить правила, как наладить диалог между властью и предпринимателями? Эти вопросы представители власти и бизнеса обсудят во время регионального круглого стола в ДнепрОГА », - отметили в департаменте экономического развития ДнепрОГА. Во время круглого стола представители Офиса эффективного регулирования презентуют Зеленую Книгу - аналитический документ по проблематике доступа к рынкам. Он и станет предметом обсуждения, а результаты дискуссии заложат основу для формирования конкретных законодательных изменений. Встреча состоится 25 апреля в 10:00 по адресу: г. Днепр, проспект Поля, 1. Присоединиться приглашают предпринимателей, представителей профсоюзов, общественных активистов. Для этого следует зарегистрироваться по ссылке. С инициативой совершенствования регуляторного поля выступили Министерство экономического развития и торговли и Государственная регуляторная служба Украины. Экспертизу лучших предложений обеспечивает независимый аналитический центр - Офис эффективного регулирования (BRDO). facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

