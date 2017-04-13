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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:59 | 24.04.2017
От резких изменений погоды чаще страдают женщины, - эксперт

Главный кардиолог департамента здравоохранения Днепровского горсовета Людмила Васильева отметила, что метеопатия как одно из проявлений нарушения адаптации организма к факторам внешней среды распространена очень широко.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Метеопатические реакции и плохая переносимость поездок в транспорте являются частями симптомами вегетативной дисфункции. Кроме наследственной предрасположенности и влияния экологически неблагоприятных факторов, среди причин вегетативных дисфункций следует отметить черепно-мозговую травму (в том числе родовую}. Вегетативные дисфункции значительно снижают способность организма переносить привычные нагрузки, а также изменения погодных условий.

Метеопатические реакции обусловлены рядом факторов: атмосферными электромагнитными влияниями («электромагнитные бури»), температурой воздуха, атмосферным давлением, а также резкими изменениями погодных условий. Выделяют следующие виды метеопатических реакций: церебральные, кардиальные, периферические, абдоминальные и др. По тяжести реакции бывают легкой, средней и тяжелой степени.

В развитых странах примерно у трети мужчин и почти у половины женщин отмечается повышенная чувствительность к изменению погодных условий. У большинства молодых и практически здоровых людей метеопатические реакции выражаются, как правило, легким недомоганием. Однако метеочувствительность нередко является спутником различных хронических заболеваний, прежде всего - легочных и сердечнососудистых. Широко известна чувствительность людей с сердечнососудистой патологией к изменению погодных условий, чрезмерно высокой или низкой температуре.

Даже на фоне правильного лечения основного заболевания изменения погодных условий или смена климатического пояса могут спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья у больных некоторой категории», - сказала она.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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