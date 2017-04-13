Синоптики рассказали, когда потеплеет в Днепропетровской области

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, когда потеплеет в Днепропетровской области.
Об этом она рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Завтра, 25 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.
В среду, 26 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.
В четверг, 27 апреля, переменная облачность, также осадков не предвидится. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +17…+22 градуса.
По предварительным прогнозам Укргидрометцентра в Днепропетровской области на 28 и 29 апреля осадков не предвидится.
в пятницу, 28 апреля, температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градусов.
В субботу, 29 апреля, температура ночью +6…+11 градусов, днем +19..+24 градуса», - рассказал он.