| Общество | 14:38 | 24.04.2017 Синоптики рассказали, когда потеплеет в Днепропетровской области Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, когда потеплеет в Днепропетровской области. Об этом она рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Завтра, 25 апреля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов. В среду, 26 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов. В четверг, 27 апреля, переменная облачность, также осадков не предвидится. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +17…+22 градуса. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра в Днепропетровской области на 28 и 29 апреля осадков не предвидится. в пятницу, 28 апреля, температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градусов. В субботу, 29 апреля, температура ночью +6…+11 градусов, днем +19..+24 градуса», - рассказал он.

