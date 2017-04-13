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Анонс
25.04.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Объемы материального ущерба, нанесенного стихией лесам Днепропетровской области»
25.04.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный концерт «Мрії для зірок», собранные средства пойдут на организацию лагеря для деток с ограниченными возможностями, малышей из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей переселенцев»
25.04.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Дніпро - місто, що зпинило руську весну»
25.04.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Объемы материального ущерба, который стихия нанесла ботаническому саду ДНУ им. Гончара. Советы садоводам, как спасти пострадавшие фруктовые деревья»

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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:57 | 24.04.2017
В Москве погиб актер из сериала «Интерны»

Сегодня, 24 апреля, Казимир Лиске был доставлен в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа. По некоторым данным, артист выпал из окна утром. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер во время операции, передает Life.ru.

Отметим, что Казимир Лиске являлся гражданином США. В ближайшее время информация о его гибели будет передана в Посольство Соединенных Штатов.

Американский актер помимо известного сериала «Интерны», в котором сыграл эпизодическую роль, снимался в фильмах «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура», «Дневник доктора Зайцевой» и других.

Казимир Лиске был однокурсником звезды «Интернов» Одина Байрона. Оба не только успешно закончили курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ, но и сыграли в спектаклях «Лафкадио» и «Риверсайд Драйв», а также «Иллюзии» в постановке Ивана Вырыпаева в театре «Практика», «Деньги» и «Маленькие трагедии» в «Сатириконе».  
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Теги: происшествия

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