Общество | 17:57 | 24.04.2017 В Москве погиб актер из сериала «Интерны» Сегодня, 24 апреля, Казимир Лиске был доставлен в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа. По некоторым данным, артист выпал из окна утром. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер во время операции, передает Life.ru. Отметим, что Казимир Лиске являлся гражданином США. В ближайшее время информация о его гибели будет передана в Посольство Соединенных Штатов. Американский актер помимо известного сериала «Интерны», в котором сыграл эпизодическую роль, снимался в фильмах «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура», «Дневник доктора Зайцевой» и других. Казимир Лиске был однокурсником звезды «Интернов» Одина Байрона. Оба не только успешно закончили курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ, но и сыграли в спектаклях «Лафкадио» и «Риверсайд Драйв», а также «Иллюзии» в постановке Ивана Вырыпаева в театре «Практика», «Деньги» и «Маленькие трагедии» в «Сатириконе».

