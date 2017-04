| Общество | 12:32 | 25.04.2017 70% радиосети Киевстар готовы к 4G Национальный телеком-оператор обновил большую часть радиосети, установив мультистандартное оборудование. Цель модернизации – подготовить сеть к «взрывному» росту трафика передачи данных и внедрению новых стандартов связи, в том числе 4G. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Киевстар. Для того, чтобы подготовить сеть к росту дата-трафика, Киевстар в 2015-2016 годах инвестировал в инфраструктуру свыше 9,4 млрд грн (включая стоимость 3G-лицензии). На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как «конвергенция технологий». Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G. В 2016 году в сети Киевстар использовано более 51 тыс. ТБ трафика, на 177% больше, чем за предыдущий год. Свыше 70% такого трафика приходится на сеть 3G. Также изменились потребности клиентов: так, в структуре дата-трафика в сетях 3G аудио- и видеостриминг вырос в два раза по сравнению с сетями EDGE и составляет 32%. Уже сейчас трафик передачи данных составляет 75% всего мобильного трафика в сети Киевстар. Обновленная сеть Киевстар – одна из лучших по качеству среди операторов международной телеком-группы VEON и обладает новыми возможностями: • пропускная способность сети увеличилась на 250%, что позволяет оперативно обслуживать растущий интернет трафик; • использование оптических волокон между основным модулем базовой станции и выносными приемопередатчиками позволило отказаться от медных коаксиальных фидеров. Такие решения имеют меньшие потери сигнала и более эффективны с точки зрения затрат электроэнергии. Например, в 2016 году потребление энергии по каждой базовой станции сократилось на 12%; • объединение нескольких технологий в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции сокращает время реакции на внештатные ситуации. В результате повышается надежность работы сети. Для быстрого развития в Украине новых технологий необходимо внедрить на телеком-рынке принцип технологической нейтральности, который позволяет операторам развивать любую технологию в любом диапазоне частот. «Нам нужна технейтральность, ведь это возможность ликвидировать цифровое неравенство в нашей стране. При этом не придется строить новые сети и вкладывать миллиарды, которые еще долго не окупятся», - комментирует Петр Чернышов, президент Киевстар. Справка о Киевстар Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов мобильной связи. Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd. (ранее – VimpelCom ltd), офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк. Киевстар более 19 лет работает в Украине, является одним из крупнейших плательщиков налогов и одним из наилучших работодателей, а также социально ответственной компанией. За все время работы в Украине Киевстар перечислил в бюджет страны почти 50 млрд грн в виде налогов, а также инвестировал в развитие телекоммуникаций более 30 млрд грн. За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7