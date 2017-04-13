Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
26.04.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Предварительные итоги операции «Нерест»: в Днепропетровской области в ходе 25-рейдов выявлено около 50-ти браконьеров. Борьба с продажей незаконно добытой рыбы на рынках региона»
26.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция актеров популярного фильма «Слуга народа-2»
26.04.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Приват банк изменил юридический адрес. Как это отразится на бюджете Днепра»
26.04.2017
12:30		 МОСТ-ДНЕПР:«Об открытии байкерского сезона в Днепропетровской области, в канун 20-летнего юбилея клуба «Angels-MC»
26.04.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «О распространении среди детей и подростков опасного явления «kill selfie»
26.04.2017
13:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Итоги акции «Военное такси»
26.04.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Лечение чернобыльцев и ветеранов ВОВ в ОКБ им. Мечникова»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:32 | 25.04.2017
70% радиосети Киевстар готовы к 4G

Национальный телеком-оператор обновил большую часть радиосети, установив мультистандартное оборудование. Цель модернизации – подготовить сеть к «взрывному» росту трафика передачи данных и внедрению новых стандартов связи, в том числе 4G.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Киевстар.

Для того, чтобы подготовить сеть к росту дата-трафика, Киевстар в 2015-2016 годах инвестировал в инфраструктуру свыше 9,4 млрд грн (включая стоимость 3G-лицензии). На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как «конвергенция технологий». Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G.

В 2016 году в сети Киевстар использовано более 51 тыс. ТБ трафика, на 177% больше, чем за предыдущий год. Свыше 70% такого трафика приходится на сеть 3G. Также изменились потребности клиентов: так, в структуре дата-трафика в сетях 3G аудио- и видеостриминг вырос в два раза по сравнению с сетями EDGE и составляет 32%. Уже сейчас трафик передачи данных составляет 75% всего мобильного трафика в сети Киевстар.

Обновленная сеть Киевстар – одна из лучших по качеству среди операторов международной телеком-группы VEON и обладает новыми возможностями:

• пропускная способность сети увеличилась на 250%, что позволяет оперативно обслуживать растущий интернет трафик;

• использование оптических волокон между основным модулем базовой станции и выносными приемопередатчиками позволило отказаться от медных коаксиальных фидеров. Такие решения имеют меньшие потери сигнала и более эффективны с точки зрения затрат электроэнергии. Например, в 2016 году потребление энергии по каждой базовой станции сократилось на 12%;

• объединение нескольких технологий в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции сокращает время реакции на внештатные ситуации. В результате повышается надежность работы сети.

Для быстрого развития в Украине новых технологий необходимо внедрить на телеком-рынке принцип технологической нейтральности, который позволяет операторам развивать любую технологию в любом диапазоне частот.

«Нам нужна технейтральность, ведь это возможность ликвидировать цифровое неравенство в нашей стране. При этом не придется строить новые сети и вкладывать миллиарды, которые еще долго не окупятся», - комментирует Петр Чернышов, президент Киевстар.

Справка о Киевстар

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов мобильной связи.

Акционеры Киевстар – международная группа VEON Ltd. (ранее – VimpelCom ltd), офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк.

Киевстар более 19 лет работает в Украине, является одним из крупнейших плательщиков налогов и одним из наилучших работодателей, а также социально ответственной компанией. За все время работы в Украине Киевстар перечислил в бюджет страны почти 50 млрд грн в виде налогов, а также инвестировал в развитие телекоммуникаций более 30 млрд грн.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
25.04.2017
13:43		 Двое военных из Днепропетровщины представят Украину в Канаде на «Играх непокоренных», - Валентин Резниченко
25.04.2017
13:32		 Медики рассказали о вреде белого вина для кожи
25.04.2017
13:15		 В армию призвали более 750 жителей Днепропетровщины
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика