Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
26.04.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Предварительные итоги операции «Нерест»: в Днепропетровской области в ходе 25-рейдов выявлено около 50-ти браконьеров. Борьба с продажей незаконно добытой рыбы на рынках региона»
26.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция актеров популярного фильма «Слуга народа-2»
26.04.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Приват банк изменил юридический адрес. Как это отразится на бюджете Днепра»
26.04.2017
12:30		 МОСТ-ДНЕПР:«Об открытии байкерского сезона в Днепропетровской области, в канун 20-летнего юбилея клуба «Angels-MC»
26.04.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «О распространении среди детей и подростков опасного явления «kill selfie»
26.04.2017
13:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Итоги акции «Военное такси»
26.04.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Лечение чернобыльцев и ветеранов ВОВ в ОКБ им. Мечникова»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:43 | 25.04.2017
Двое военных из Днепропетровщины представят Украину в Канаде на «Играх непокоренных», - Валентин Резниченко

На международные спортивные соревнования для военных с ограниченными возможностями «InvictusGames» («Игры непокоренных») поедут двое бойцов с Днепропетровщины, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Спорт - отличный метод физической и психологической реабилитация для военных. Поэтому на Днепропетровщине для АТОшников организуем различные активные развлечения. Они уже играли в мини-футбол, волейбол, настольный теннис, сплавлялись на каяках и прыгали с парашютом. Впервые у военных появилась возможность попробовать свои силы на международных соревнованиях. Двое ребят из нашей области поедут на «Игры непокоренных» в Канаду», - рассказал Валентин Резниченко.

На «Игры непокоренных» отправятся воин-афганец Сергей Лукьянов и АТОшник Михаил Холоднов. Они будут защищать честь страны в пауэрлифтинге.

Всего в сборную Украины вошли 30 военных со всей страны. Соревнования «InvictusGames» состоятся в сентябре 2017 года в Торонто. Они проводятся среди ветеранов, которые во время службы получили травмы и ранения: от черепно-мозговых травм до ампутации конечностей. Первенство объединит более 550 бойцов из 17 стран.

Международные спортивные соревнования для военных с ограниченными возможностями «InvictusGames» основал принц Гарри Уэльский в 2014 году.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
25.04.2017
13:43		 Двое военных из Днепропетровщины представят Украину в Канаде на «Играх непокоренных», - Валентин Резниченко
25.04.2017
13:32		 Медики рассказали о вреде белого вина для кожи
25.04.2017
13:15		 В армию призвали более 750 жителей Днепропетровщины
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика