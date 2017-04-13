Двое военных из Днепропетровщины представят Украину в Канаде на «Играх непокоренных», - Валентин Резниченко

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На международные спортивные соревнования для военных с ограниченными возможностями «InvictusGames» («Игры непокоренных») поедут двое бойцов с Днепропетровщины, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
«Спорт - отличный метод физической и психологической реабилитация для военных. Поэтому на Днепропетровщине для АТОшников организуем различные активные развлечения. Они уже играли в мини-футбол, волейбол, настольный теннис, сплавлялись на каяках и прыгали с парашютом. Впервые у военных появилась возможность попробовать свои силы на международных соревнованиях. Двое ребят из нашей области поедут на «Игры непокоренных» в Канаду», - рассказал Валентин Резниченко.
На «Игры непокоренных» отправятся воин-афганец Сергей Лукьянов и АТОшник Михаил Холоднов. Они будут защищать честь страны в пауэрлифтинге.
Всего в сборную Украины вошли 30 военных со всей страны. Соревнования «InvictusGames» состоятся в сентябре 2017 года в Торонто. Они проводятся среди ветеранов, которые во время службы получили травмы и ранения: от черепно-мозговых травм до ампутации конечностей. Первенство объединит более 550 бойцов из 17 стран.
Международные спортивные соревнования для военных с ограниченными возможностями «InvictusGames» основал принц Гарри Уэльский в 2014 году.