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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:17 | 25.04.2017
В Днепре ДТЭК дал старт строительству подстанции «Надднепрянская», которая обеспечит электроснабжением метрополитен и два района города

Во вторник, 25 апреля, в Днепре стартовало строительство подстанции «Надднепрянская» -150/10/6 кВ, которая обеспечит электроснабжение жителей части Соборного и Шевченковского районов, а также городского метрополитена.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Мы очень рады дать старт началу строительства подстанции «Надднепрянская». Это знаковый проект как для компании ДТЭК, так и для города Днепр. Для нас очень важно, что эту подстанцию мы начинаем строить вместе с городской властью и ДТЭК сделает все возможное, чтобы работы были выполнены в установленные сроки. Реализация этого проекта даст городу дополнительное развитие, а нашим клиентам– более высокое качество электроснабжения», - подчеркнул руководитель бизнес-блока Дистрибуция компании ДТЭК Энерго Иван Гелюх.

Реализация проекта общей стоимостью более 350 млн грн. позволит не только обеспечить качественным бесперебойным электроснабжением существующих абонентов, но и создать энергетическую базу для развития строительной инфраструктуры, в частности – жилого и бизнес секторов.

«Ранее центр был «красным», то есть сети были перегружены и здесь даже не пытались делать новые вводы. Сама линия электропередач на ул. Высоковольтной была проложена в 1932 году. Во- вторых, в городе идет активная застройка и в этих районах появляется большое количество жилья, офисных помещений и каждая новая застройка требует дополнительных мощностей. Строительство такой серьезной станции позволит дать дополнительные возможности. Третье – это метрополитен. Если бы не строительство станции «Надднепрянская», мы бы могли получить серьезные проблемы с бесперебойной подачей электроэнергии. Именно эта станция будет запитывать целый участок - от станции «Музейная» до «Вокзальной». Этот проект, фактически, интегрируется в проект строительства метрополитена. Я хотел бы выразить благодарность компании ДТЭК за то, что она расширяет свои мощности, занимается серьезными инфраструктурными проектами в столь тяжелое, в том числе и для компании, время», - говорит мэр Днепра Борис Филатов.

Читайте также: «Подстанция «Надднепрянская» абсолютно безопасна для окружающей среды и здоровья человека», - руководитель департамента по высоковольтным сетям ДТЭК Днепрооблэнерго (ФОТО)

Строительство подстанции «Надднепрянская» пройдет в 3 этапа и завершится в ноябре 2018 года. За это время энергетики планируют демонтировать существующую линию электропередач 150 кВ на ул. Высоковольтной, переведя ее в подземный кабель, а также запустить работу подстанции.

«Строительство начнется с прокладки высоковольтного кабеля. На втором этапе, возле парка, будет построено здание подстанции, куда к концу этого года будет завезено оборудование. В 2018 году кабельная линия будет подключена к сети, произведены пуско-наладочные работы на станции и после этого будет демонтирована линия электропередач», - рассказал генеральный директор ДТЭК Днепрооблэнерго Вадим Кухтий.

Строительные работы будут проводиться без создания неудобств для жителей прилегающих районов – не будут перекрываться дороги и применятся отключения электроэнергии. Тем не менее, предприятие-подрядчик просит граждан отнестись с пониманием и не препятствовать работе строителей и специальной технике. 

«Мы выполняем все работы в соответствии со своими требованиями безопасности. Мы приносим гражданам извинения за временные неудобства. Хочу заверить, что все работы будут выполняться максимально безопасно для жителей, все приямки и траншеи будут ограждены, дороги перекрываться не будут. Конечно же любое строительство несет определенные неудобства. Возможен шум от техники. Мы просим жителей отнестись с пониманием», - отметил директор фирмы-подрядчика Батыр Азимов.

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