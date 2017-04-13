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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:44 | 25.04.2017
В Днепре стартовало строительство подстанции «Надднепрянская», которая обеспечит электроэнергией два района города и метро (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во вторник, 25 апреля, ДТЭК Днепрооблэнерго дал старт строительству подстанции «Надднепрянская» -150/10/6 кВ, которая обеспечит электроснабжение жителей части Соборного и Шевченковского районов, а также городского метрополитена.

Реализация проекта общей стоимостью более 350 млн грн. позволит не только обеспечить качественным бесперебойным электроснабжением существующих абонентов, но и создать энергетическую базу для развития строительной инфраструктуры, в частности – жилого и бизнес секторов.

Строительство подстанции планируется завершить к ноябрю 2018 года

Линии жэлектропередач 150 кВ были заложены еще в 1932 году. В процессе строительства подстанции ЛЭП будет демонтирована

Строительство подстанции «Надднепрянская» - один из крупнейших инфрастурктурных проектов ДТЭК Днепрооблэнерго на территории Днепра

«Подстанция абсолютно безопасна, причем намного безопаснее, чем существующая ныне линия электропередач. Фактически, эта линия переводится под землю, что устраняет риск прекращения электроснабжения вследствие непогоды или форс-мажорных обстоятельств, таких, как, например, ДТП. Что касается шума, то качество оборудования и шумоизоляции исключают неудобства для жителей», - сказал гендиректор ДТЭК Днепрооблэнерго Вадим Кухтий

«Если бы не строительство станции «Надднепрянская», мы бы могли получить серьезные проблемы с бесперебойной подачей электроэнергии. Именно эта станция будет запитывать целый участок - от станции «Музейная» до «Вокзальной». Этот проект, фактически, интегрируется в проект строительства метрополитена. Я хотел бы выразить благодарность компании ДТЭК за то, что она расширяет свои мощности, занимается серьезными инфраструктурными проектами в столь тяжелое, в том числе и для компании, время. Я уверен в профессионализме энергетиков и уверен, что в ноябре 2018 года станция будет закончена и Днепр получит новые возможности энергоснабжения», - отметил мэр Днепра Борис Филатов

Начало строительству положено

Строительные работы будут проводиться без создания неудобств для жителей прилегающих районов – не будут перекрываться дороги и применятся отключения электроэнергии. Тем не менее, предприятие-подрядчик просит граждан отнестись с пониманием и не препятствовать работе строителей и специальной технике

Фото: Артем Лысенко
 
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Теги: Днепропетровск, общество, Днепропетровщина, Днепр

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