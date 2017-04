| Общество | 12:34 | 26.04.2017 В Днепропетровской области с начала «Нереста» изъято около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы Начальник управления государственного рыбного агентства в Днепропетровской области Василий Волков сообщил, что с момента начала операции «Нерест» на водоемах Днепропетровщины было выявлено 231 нарушение, задержано 152 нарушителя. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Насчитан ущерб на 51 тыс грн. Это только по предварительным подсчетам. Изъято около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы, 445 незаконных орудий лова.

Следует отметить, что Госрыбагентство в Днепропетровской области работает в сотрудничестве с водным патрулем, аэроразведкой и другими структурами, которые занимаются живыми водными ресурсами. В самом начале операции «Нерест» мы фиксировали по 5-10 звонков в день от небезразличных жителей Днепропетровщины, которые сообщали о незаконном лове рыбы или ее продаже на рынках. Теперь поступает значительно меньше звонков. Это говорит о том, что ситуация улучшилась. В целом, с начала операции было составлено более 50 протоколов о незаконной продаже рыбы на рынках», - сказал он.

