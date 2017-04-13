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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:29 | 26.04.2017
Из-за смены юридического адреса Приватбанка бюджет Днепра может пострадать, - эксперт

Экономический эксперт Михаил Крапивко считает, что бюджет Днепра может пострадать из-за смены юридического адреса Приватбанка.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Налоговый Кодекс Украины трактует юридический адрес как таковой, где находятся все органы управления предприятием. Приватбанк же сменил адрес с огромного здания в Днепре на рядовое отделение в Киеве. Поэтому сомнительно, что там поместятся все органы управления.

Что касается бюджета, то Приватбанк как предприятие платил, так и будет платить общегосударственные налоги в госбюджет. А налог на доходы физических лиц подлежит дальнейшему расщеплению. Если Приватбанк как субъект хозяйствования будет начислять и выплачивать зарплату по местам дислокации, тогда они будут зачисляться в тот бюджет, где происходит начисление зарплаты. Но, как правило, крупные консолидированные плательщики, приемлют другую политику: начисление и выплата идет с центрального офиса. Если Приватбанк так поступит, тогда весь налог будет начислен той территории, где размещается центральный орган, следовательно, в Киев. Ранее Днепр получал 60% от этого налога. Для Киева существует другая ситуация. Бюджетный Кодекс гласит, что столица получает 100% этого налога. Поэтому я считаю, что в бюджет Днепра в годовом исчислении потеряет миллиарды налога на доходы физических лиц. Это довольно существенно.

Есть еще ряд аспектов, которые влечет за собой изменение юридического адреса. Ранее все судебные иски по Приватбанку должен был рассматривать Соборный суд Днепра, то теперь – Киево-Печерский суд. На мой взгляд, именно это стало главным фактором в изменении юридического адреса», - сказал он.
 
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