Географические особенности выбора предметов для ВНО: что предпочитают сдавать выпускники Днепропетровщины

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В южных и восточных регионах Украины большинство выпускников выбирает математику из двух обязательных тестов ВНО, предпочитая её истории, передает osvita.ua.
На тестирование по математике зарегистрировалось 51-58% выпускников Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Луганской, Николаевской областей.
При этом в западных регионах подавляющее количество выпускников выбрало историю Украины: в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской области историю Украины выбрали 80-86% участников ВНО.
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