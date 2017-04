| Общество | 16:13 | 27.04.2017 Географические особенности выбора предметов для ВНО: что предпочитают сдавать выпускники Днепропетровщины В южных и восточных регионах Украины большинство выпускников выбирает математику из двух обязательных тестов ВНО, предпочитая её истории, передает osvita.ua. На тестирование по математике зарегистрировалось 51-58% выпускников Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Луганской, Николаевской областей. При этом в западных регионах подавляющее количество выпускников выбрало историю Украины: в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской области историю Украины выбрали 80-86% участников ВНО. Читайте также: В этом году участвовать в ВНО будет на 15 тыс. абитуриентов меньше, чем в прошлом. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати образование, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7